ЦСКА загуби от Панатинайкос като гост с 1:2 в третия си мач от основната фаза на турнира Лига на конференциите, след което остава с една точка дотук в надпреварата

Днес задачата бе особено сложна край Акропола, тъй като съперникът направо лети през сезона - първи в Гърция с убедителна игра, пълен актив в европейския турнир с 9 от 9 възможни точки, както и състав, в който има играчи на съвсем друго ниво от българския футбол.

ПАО поведе след серия добри ситуации, които не успяваше да реализира през първото полувреме. Отличният вратар на ЦСКА Фьодор Лапоухов спасяваше всичко, но все пак в 41-вата минута бившият играч на Милан Давиде Калабрия реализира.

Това бе напълно логично след много силния период на натиск от гръцкия гранд, но точно в този момент ЦСКА нанесе ответен удар.

Корнер намери непокрития бранител Диниш Алмейда, който вкара като нападател - от въздуха с крак в долния ъгъл. И така - 1:1 след първо полувреме, доминирано от ПАО.

Второто започна притеснително за българския тим, който опитваше да играе твърде открито, но бързо губеше топката и атаките и ударите към вратата се редяха. Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол направи две смени на почивката, включвайки капитана Бруно Жордао и Макс Ебонг, оставени на скамейката несъмнено заради неделното дерби с Левски.

Въпреки това съвсем логично дойде вторият гол за домакините в 68-ата минута, когато аржентинецът Висенте Таборда изболзва поредна недобра игра в отбраната на "червените" и реализира отблизо.

ЦСКА имаше две добри ситуации чрез Ебонг и пряк свободен удар на Гбамен, но не успя да върне гола и да стигне до втората си точка в турнира.

Трудно е да се спори, че победата на Панатинайкос е напълно заслужена, след като домакините имаха 14 точни удара в рамката на вратата, а общата статистика показваше над 25.

ЦСКА отвърна с 5 точки и 11 шута изобщо към вратата, но разликата в класите бе видима в големи периоди от двубоя.

Остават още три двубоя за българските армейци:

26 ноември ЦСКА - Трабзонспор

10 декември КуПС Куопио (Финландия) - ЦСКА

17 декември ЦСКА - Тюн (Швейцария).

Дир.бг