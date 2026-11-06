Открито е огнестрелното оръжие, с което е извършено на 30 септември убийството на бизнесмена Илиян Филипов, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив след разрешение на наблюдаващия прокурор по образуваното досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

Предвид водените и към момента активни действия по разследването на тежкото криминално престъпление, на този етап не може да бъде предоставена повече информация и не се предвиждат изявления от представителите на полицията и прокуратурата, подчертават от пресцентъра на полицията.

Към момента по досъдебното производство се извършват действия по разследването, допълват от прокуратурата.

За убийството е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров, който беше задържан след престъплението. Според държавното обвинение мотивът е личен и произтича от финансови отношения между замесените лица.

Апелативният съд в Пловдив постанови Мегеров да остане с мярка за неотклонение "задържане под стража". Така обвиняемият продължава да бъде в ареста, докато разследването установява всички обстоятелства около престъплението.

Разкриването на оръжието е ново развитие по разследването, но от прокуратурата засега не съобщават дали са назначени допълнителни експертизи и какви доказателства са събрани.

Дир.бг