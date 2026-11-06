Фалшиви сайтове вече предлагат билети за "Евровизия 2027" в Бургас, въпреки че официалната продажба още не е започнала.

Българската национална телевизия и Община Бургас предупредиха феновете на песенния конкурс да не се доверяват на подобни оферти и да не предоставят личните си данни и информация за банковите си карти. Първите билети за спектаклите в "Арена Бургас" ще бъдат пуснати през януари 2027 г., а всяка обява, която в момента обещава сигурно място в залата, трябва да буди съмнение.

Почитателите на "Евровизия" могат предварително да се регистрират в безплатна официална платформа.

Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на песенния конкурс през май 2027 г. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се състои на 15 май в зала "Арена Бургас".

Днес.бг