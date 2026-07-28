Върховният касационен съд постанови, че „ВиК-Шумен“ не дължи на „Кумер“ ЕООД 900 хил. лв. неустойка по стар договор за доставка на електроенергия. Фирмата също така трябва да плати на водното дружество направените съдебни разноски в размер на 90 912 евро.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Припомняме, че заради спора с „Кумер“ през 2023 г. на няколко пъти бе спряно електрозахранването, първо на административната сграда, а после и на водните помпи на ВиК. Причината бяха няколкото неплатени фактури за електроенергия. „Кумер“ едностранно прекрати договора 6 месеца след подписването му, след което заведе и дела срещу ВиК.
Решеното от ВКС дело бе за предвидената неустойка в размер на 5% от цялата сума по договора, която е 18 млн. лв. Първите две инстанции – Окръжен съд-Шумен и Апелативен съд-Варна, отсъдиха в полза на „Кумер“.
В момента ВиК-Шумен води още едно дело срещу същата софийска фирма.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво на ВиК - Шумен!
Анонимен
Завода който щеше да се изгражда в индустриалния парк и уж се отказаха, ще се строй с крайна сметка в Смядово!!!
Пак ни направиха на калинки с този изключително вреден завод, а да не говорим колко вода ще отива за да работи!!!
Безобразие !!!
Анонимен
Завода за барут е опасен,възможно по-далеч от населените места
Анонимен
Завода за барут е изключително опасен където и да е
Навсякъде протестират и в други части на държава и в други страни, а ние ще си рискуваме въздуха, водата, почвите и ще си пилеем и без това малкото вода която имаме !!!
Рамзес
Еееййй кой ви каза ,че завода ще се строи в Смядово . Къде там ? Военният завод е сринат там има фотоволтаик .
Анонимен
Гледах скоро Корнелия Нинова. Тя обяви заплатите на В и К дружествата за цялата страна за 2024 година. Управителя на В И К Шумен за 2024 година е взел 101000,00 лева. А дружеството е на загуба, вечно аварии и спиране на водата. Какви са тези заплати? С какво са заслужени? От нас от гражданите.
Това е безумие.
Анонимен
и в кой джоб ще влязат тия кинти че август месец е отпускарски сезон трябва по почивки на екзотичните острови да се ходи