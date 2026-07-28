Върховният касационен съд постанови, че „ВиК-Шумен“ не дължи на „Кумер“ ЕООД 900 хил. лв. неустойка по стар договор за доставка на електроенергия. Фирмата също така трябва да плати на водното дружество направените съдебни разноски в размер на 90 912 евро.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Припомняме, че заради спора с „Кумер“ през 2023 г. на няколко пъти бе спряно електрозахранването, първо на административната сграда, а после и на водните помпи на ВиК. Причината бяха няколкото неплатени фактури за електроенергия. „Кумер“ едностранно прекрати договора 6 месеца след подписването му, след което заведе и дела срещу ВиК.

Решеното от ВКС дело бе за предвидената неустойка в размер на 5% от цялата сума по договора, която е 18 млн. лв. Първите две инстанции – Окръжен съд-Шумен и Апелативен съд-Варна, отсъдиха в полза на „Кумер“.

В момента ВиК-Шумен води още едно дело срещу същата софийска фирма.

ШУМ.БГ