Представителите на САЩ напуснаха заседанието на Съвета за сигурност на ООН по време на изказването на делегацията на Франция. Това се случи, след като френските дипломати отправиха критики към САЩ по въпроса за правата на човека.

Страните си размениха критични изявления след гласуването за преизбирането на върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк. Този въпрос беше решен в петък, 24 юли. Тюрк получи подкрепата на мнозинството от страните, включително Франция. САЩ не се съгласиха с това решение.

След гласуването френското представителство към ООН публикува пост в социалната мрежа Х, в който критикуваше позицията на Вашингтон. "Преди САЩ бяха фар на защитата на правата на човека. Сега вече не е така. Днес те се оказаха в един ред със Северна Корея, Никарагуа, Мали и Русия — в изолация. И светът вече не ги слуша", се казваше в публикацията.

В отговор посланикът на САЩ при ООН Майк Уолц заяви, че Франция подкрепя "едни от най-големите нарушители на правата на човека" и гласува за човек, който критикува демократичните държави, включително САЩ, Великобритания и Израел.

Вчера по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН по въпроса за Украйна американските дипломати напуснаха залата в знак на протест, когато представителите на Франция започнаха да вземат думата.

Според АП конфликтът между Вашингтон и Париж е в контекста на глобалните разногласия между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и европейските държави. Сред тези въпроси са сътрудничеството в рамките на НАТО, намаляването на присъствието на американски войски и въоръжение в Европа, както и изявленията на Тръмп за стремежа му да контролира Гренландия.

Дир.бг