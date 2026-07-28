КТ “Подкрепа“ настоява президентът Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание.

Причината е несъгласието на синдиката с разпоредби от преходните и заключителните разпоредби, с които се извършват съществени изменения на Кодекса на труда.

В позицията се съобщава, че става въпрос за промени, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата.

“Текстовете не са технически бюджетни правила. Те засягат пряко трудовите права, доходите и жизненото равнище на стотици хиляди работещи и поради това следва да бъдат преразгледани от Народното събрание“, аргументират се от КТ “Подкрепа“.

Направените промени в Кодекса на труда изискват не просто формално спазване на процедурите на тристранния диалог, а е необходимо и да се извърши оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията, пише в мотивите към писмото до президента.

Недоволство и от КНСБ

КНСБ също се противопостави на бюджета като преди дни настояха омбудсманът Велислава Делчева да упражни правомощията си по Конституция и да сезира Конституционния съд за текстовете за минималната заплата и трудовия стаж в закона за бюджета за 2026 година, припомня БТА.

Днес.бг