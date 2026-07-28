"Прогресивна България" ще подкрепи Илияна Йотова за президент. Това обяви на брифинг пред журналисти премиерът Румен Радев.

"Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова", отбеляза министър-председателят.

По думите му от 10 години с настоящия президент водят битка за оздравяване на държавността и връщането й в българската политика.

"Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България", добави Радев.

В петък в предаването "Панорама" Илияна Йотова съобщи, че ще се кандидатира наесен за президент.

"Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила", уточни тя.

В отговор на въпрос от коя политическа формация ще търси подкрепа, Йотова заяви:

"Преди година и половина на подобен въпрос отговорих следното - ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България".

Запитана дали очаква подкрепата на премиера Румен Радев, държавният глава отговори, че това решение е само негово и на партията му.

Дир.бг