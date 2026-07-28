"Прогресивна България" ще подкрепи Илияна Йотова за президент. Това обяви на брифинг пред журналисти премиерът Румен Радев.
"Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова", отбеляза министър-председателят.
По думите му от 10 години с настоящия президент водят битка за оздравяване на държавността и връщането й в българската политика.
"Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България", добави Радев.
В петък в предаването "Панорама" Илияна Йотова съобщи, че ще се кандидатира наесен за президент.
"Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила", уточни тя.
В отговор на въпрос от коя политическа формация ще търси подкрепа, Йотова заяви:
"Преди година и половина на подобен въпрос отговорих следното - ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България".
Запитана дали очаква подкрепата на премиера Румен Радев, държавният глава отговори, че това решение е само негово и на партията му.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Абе малоумник кой ще гласува вече за вас
По зле сте от боки и лиши
Изльгахте народа
Анонимен
Никой никого не е излъгал това че не ти стига ума си е твой проблем.
Анонимен
Още не мога да реша Радев объл ли е или квадратен :)))
Анонимен
Първия и третия драскач са от тези дето викаха че Радев няма да вземе и 20% на предните избори. Малоумниците с пожелателно мислене останаха с пръст в ....
Анонимен
Народа на предните избори гласува за Радев, и аз съм един от тях! Исках промяна, исках бъдеще за децата ми, работя в системата на горите, и какво получихме, получихме от, некъдърник надолу, пропадане! Е, Радев не е смяна а с хора, които са за подмяна! Никъде не се търси професионализма, никой не го интвресува Българската гора! А напротив, дайте подходящи кадри, които ще се заиграват и давай!
Анонимен
То се знаеше. Червени боклуци.
Анонимен
10години водили битка за държавността,ами сега имаш цялата власт бе Радев?Колко олигарси засегна , назначи кадри на ГЕРБ, ИТН, външната министърка вирусоложка,Ива Митева зам.транспортен министър,ЗКПЧ финансов министър,не виждам промяна ами сработване със старите крадци.
Анонимен
Човек който има достойнтво не се занимава с политика. За тази работа се кандитатират само некадърници и неможачи. На никой не му мина през ума че това е поредния моше_ ник. Още като президент се видя че консумират властта за себе си. Със служебен автомобил и охрана на фризьор в насрещното. Прибра си 24заплати по3-4000 лева като се пенсионира,няма лошо позакон е така но поне мълчи пък той започна
Продължение
Критикува че пенсиите били ниски, ок ама като по закон източваш пенсионната система поне си мълчи. На наглостта няма край.