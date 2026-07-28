Обявиха ценовите предложения на фирмите кандидати за реконструкцията на водопроводните мрежи на селата Лозево, Черенча и Градище.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 7,258 млн. евро, като за финансирането Община Шумен има споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ по Инвестиционната програма за общински проекти.

Конкурсът е разделен на 3 обособени позиции.

За реконструкцията на водопроводната мрежа на Черенча оферти са подали 6 кандидати. Най-ниска цена е дало сдружение „Водоснабдяване Шумен 2026“, в което влизат „Никмар 9900“ ЕООД от Белослав и „Изоглас строй“ ЕООД от София. Сумата е 1 621 690 евро.

5 строителни фирми са участвали и в лота за Лозево. С най-ниска цена e шуменската фирма „Винс Ин Хок“ ЕООД с предложение от 1 969 096 евро. За ВиК реконструкцията в Градище най-ниска оферта е подадена от „Автомагистрали – Черно море“ АД – 2 569 696 евро.

Предвижда се цялостна реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи с цел намаляване на загубите на вода. Включена е подмяна на амортизирани водопроводни участъци и изграждане на нови водопроводни клонове в уличната регулация, елиминиране на сградни водопроводни отклонения, преминаващи през няколко имота, както и ситуиране на пожарни хидранти през 200 метра.

ШУМ.БГ