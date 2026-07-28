Броят на жертвите и мащабът на разрушенията след силното земетресение с магнитуд 7,1 в японската префектура Кумамото продължават да се изясняват, докато спасителните екипи издирват хора, затрупани под отломките на сгради.

Частично рухна търговски център, където според японски медии има загинали и множество хора в неизвестност.

Според Ен Ейч Кей вследствие на земетресението са пострадали над 50 души, като се очаква броят на ранените да нарасне.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време (10:27 ч. българско време) и остави хиляди домакинства без електричество, причинил е сериозни щети по пътната инфраструктура и е затруднил спасителните операции.

Част от пътищата са напукани или непроходими, а на места са регистрирани свлачища и срутвания на сгради, предаде Ройтерс.

Най-драматична остава ситуацията в търговски мол в град Кашима, префектура Кумамото, където след земетресението се е срутил подът на част от сградата. Според японската телевизия ТБС има "значителен брой" загинали при пропадане на пода, докато местните власти все още не са потвърдили официално броя на жертвите, предаде Франс прес.

Спасителните екипи издирват хора, останали под отломките. Спешните екипи по-рано съобщиха за "много хора", затрупани в сградата.

Говорейки пред журналисти в Токио, японският премиер Санае Такаичи заяви, че властите все още оценяват пълния мащаб на щетите в региона, който преди десет години беше опустошен от поредица от силни земетресения с десетки жертви.

Японската обществена телевизия Ен Ейч Кей показа кадри на няколко горящи или срутени сгради, големи пукнатини по пътищата, в това число и по магистрала на няколко нива, както и дерайлирал товарен влак.

Заради бедствието без електрозахранване са между 40 000 и близо 50 000 домакинства, а мобилните комуникации в засегнатите райони бяха нарушени заради повреди по електропреносната мрежа.

Властите призоваха повече от 300 000 жители да се евакуират заради опасността от силни вторични трусове и свлачища. За подпомагане на спасителните дейности японското правителство изпрати около 3600 военнослужещи.

Жителите на райони, където трусовете са били най-силни, трябва да бъдат нащрек за по-нататъшни сили земетресения в продължение на около седмица, както и за риска от свлачища, заяви японската метеорологична агенция.

Японското правителство издаде предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, всички разположени на южния остров Кюшу, а първоначално японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами с височина един метър. Южният остров Кюшу е третият по големина от четирите основни острова в Япония и вторият по население.

Тайванската компания Ти Ес Ем Си (TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing), най-големият производител на полупроводници в света, евакуира работниците от завода си в района като превантивна мярка, съобщи говорител на компанията.

Говорител на японската технологичен гигант "Сони" (Sony), която също завод в района, заяви, че компанията проучва ситуацията.

Движението на високоскоростните влакове "Шинкансен" и на редица регионални железопътни линии е временно преустановено, а летището в Кумамото затвори пистата си за проверки. Авиокомпаниите отмениха и пренасочиха полети.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че след извършените проверки няма данни за щети или нарушения на безопасността в атомната електроцентрала "Сендай". От агенцията посочиха, че продължават да следят ситуацията съвместно с японския ядрен регулатор.

Японското правителство издаде предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, всички разположени на южния остров Кюшу, а първоначално японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами с височина един метър.

Жителите на райони, където трусовете са били най-силни, трябва да бъдат нащрек за по-нататъшни сили земетресения в продължение на около седмица, както и за риска от свлачища, заяви японската метеорологична агенция.

Според официални данни, преди 10 години силно земетресение в Кумамото отне живота на 275 души, а 2739 бяха ранени, като нанесе щети на хиляди сгради, включително градския замък - една от най-посещаваните туристически атракции.

Япония се намира в една от най-земетръсните зони в света, като там на всеки пет минути се регистрира трус. Разположена в района на високо сеизмичния Тихоокеански огнен пръстен, в страната са регистрирани около 20 процента от всички земетресения по света с магнитуд 6,0 и повече.

През май тази година земетресение с магнитуд 6,4 и дълбочина 10 километра разтърси източното крайбрежие на най-големия японски остров Хоншу.

През януари 2024 г. 7,6 по Рихтур разктърси обширен район по крайбрежието на Японско море в Централна Япония.

Всяко силно земетресение в Япония неизбежно връща спомена за едно от най-тежките природни бедствия в съвременната история на страната - трагедията от март 2011 г.

На 11 март 2011 г. земетресение с магнитуд 9,0 край североизточното крайбрежие на Япония предизвика огромно цунами, което помете цели населени места в префектурите Мияги, Ивате и Фукушима. Бедствието отне живота на близо 18 500 души, а стотици хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Огромните вълни причиниха и най-тежката ядрена авария след Чернобил - кризата в атомната електроцентрала "Фукушима Даичи", при която бяха повредени реактори и се стигна до мащабна евакуация на населението.

След катастрофата Япония значително засили мерките си за защита от природни бедствия. Страната инвестира милиарди в модерни системи за ранно предупреждение, укрепване на сгради и инфраструктура, изграждане на защитни съоръжения по крайбрежието и подобряване на плановете за евакуация. Благодарение на тези технологии населението може да получи предупреждение за силни трусове само секунди преди пристигането на най-разрушителните сеизмични вълни, което дава ценно време за реакция и ограничаване на последствията.

Dir.bg