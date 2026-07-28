Група общински съветници от Шумен искат да се организира местен референдум за запазването на терена на Тежкия полк като място за спорт и отдих.

Предложението е подписано от 9 съветници – Веселин Пенчев, Венцислав Венков, Гюнай Тефиков, Александър Денев, Емне Осман, Ивайло Обретенов, Данаил Данчев, Петър Петров и Стоян Стоянов.

Въпросът ще влезе за разглеждане като извънредна точка на насроченото за четвъртък заседание на Общинския съвет.

В докладната си вносителите пишат, че визията на кмета Христо Христов за Тежкия полк се е сменила няколко пъти. Първо е заявил, че иска мястото да остане достъпно и да се ползва „за отдих спорт и свободно време“, а после е обявил обществена поръчка за изграждане на общински жилища.

Затова според тях е най-добре да се питат гражданите на местен референдум на 27 септември.

Въпросът, който предлагат да се зададе, е „Подкрепяте ли имот с идентификатор 83510.658.747 /теренът на бившия Тежък полк“/ да бъде запазен и развит изцяло като обществен парк, зона за отдих и спорт, без жилищно строителство?“.

Съветниците настояват също да се прекрати обществената поръчка за проектиране на два блока и детска ясла.

ШУМ.БГ