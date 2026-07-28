Група общински съветници от Шумен искат да се организира местен референдум за запазването на терена на Тежкия полк като място за спорт и отдих.
Предложението е подписано от 9 съветници – Веселин Пенчев, Венцислав Венков, Гюнай Тефиков, Александър Денев, Емне Осман, Ивайло Обретенов, Данаил Данчев, Петър Петров и Стоян Стоянов.
Въпросът ще влезе за разглеждане като извънредна точка на насроченото за четвъртък заседание на Общинския съвет.
В докладната си вносителите пишат, че визията на кмета Христо Христов за Тежкия полк се е сменила няколко пъти. Първо е заявил, че иска мястото да остане достъпно и да се ползва „за отдих спорт и свободно време“, а после е обявил обществена поръчка за изграждане на общински жилища.
Затова според тях е най-добре да се питат гражданите на местен референдум на 27 септември.
Въпросът, който предлагат да се зададе, е „Подкрепяте ли имот с идентификатор 83510.658.747 /теренът на бившия Тежък полк“/ да бъде запазен и развит изцяло като обществен парк, зона за отдих и спорт, без жилищно строителство?“.
Съветниците настояват също да се прекрати обществената поръчка за проектиране на два блока и детска ясла.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Резултата от референдума е ясен,но за да е валиден трябва да гласуват над 50 % от жителите на Шумен,а те няма да го направят.
Анонимен
Грешиш. Ако гласувалите са над 50% резултатът от референдума е Задължителен, а ако са по малко е Препоръчителен. Никъде не става дума за валидност
Анонимен
Мисля,че написах същото.
ШУМ.БГ
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Fanetti Mazakura
Браво на общинските съветници! Желанието на гражданите е категорично - на терена на Тежкия полк да се изгради парк. Някой трябва да защити обществения интерес от непрестанните напъни на кмета да застрои терена.
Анонимен
Браво нека хората да си кажат и тоз кмет да спре внеднъж завинаги с лъжите за Тежкия полк
Анонимен
Браво.
Анонимен
Когато почиствахме тези съветници ги нямаше там!
Сега искат да изхарчат близо 100000 евро за референдум. Кмета беше там и каза, че ще има парк.
Fanetti Mazakura
Кмета каза, че ще има парк, но вместо общ. поръчка за парк пусна общ. поръчка за проектиране на жилищно стрпителство. Нагъл лъжец!