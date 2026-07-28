Президентът Илияна Йотова прие на "Дондуков" 2 лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, заместника му Николай Денков и депутатите Венко Сабрутев и Стою Стоев.

Те внесоха в деловодството на държавния глава петиция с искане да наложи вето на приетия от парламента в петък Бюджет 2026.

От партията обявиха, че са събрали над 34 000 подписа.

За вето призовават и от ГЕРБ, както и от синдиката КТ "Подкрепа".

От КНСБ настояват омбудсманът Велислава Делчева да прати бюджета в Конституционния съд.

За сезиране на КС в случай, че няма вето се подготвят и от ГЕРБ, но за необходимите 48 депутатски подписа трябва да се обединят с поне още една парламентарна група.

Бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., т.нар. "малки бюджети", бяха обнародвани в днешния брой на "Държавен вестник", след като бяха приети миналата сряда и подписани от държавния глава в същия ден.

Dir.bg