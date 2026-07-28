През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София - около 31°.

Над планините ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 20°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Дир.бг