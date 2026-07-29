Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е "ударил и спрял" три петролни танкера, които са пренебрегнали отправени предупреждения в Ормузкия проток, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на иранската държавна телевизия и на иранската информационна агенция Тасним.

"Преди няколко часа три петролни танкера, които пренебрегнаха предупрежденията ни и продължиха да следват опасен и незаконен маршрут, бяха ударени и принудени да спрат“, съобщиха военноморските сили на КГИР пред Тасним.

Днес.бг