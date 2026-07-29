Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз", че "инициативата вече не е в ръцете на (президента на Русия Владимир) Путин“ във войната в Украйна.

"Путин губи 30 000 от войниците си на месец. (...) Това са много загуби, но той не иска да спре тази война“, добави той в интервюто в рамките на визитата си във Вашингтон, където бе приет в Белия дом от американския държавен глава Доналд Тръмп и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм, отявлен поддръжник на Киев, предаде БТА.

По повод задвижения от Сената на САЩ широкообхватен

законопроект в памет на Греъм за енергийни санкции срещу Русия

Зеленски каза пред Укринформ, че този законопроект представлява силна подкрепа за Украйна и изпраща важно послание на Европа.

Законпроектът е изключително важен за възпрепятстването на финансирането на руската война в Украйна, допълни той.

“На първо място ние сме много благодарни на сенаторите за дебата. Обсъдихме в детайли как да се помогне на Украйна. Много сме благодарни - този законопроект е изключително важен. Важен е натискът, който се оказва върху Русия със санкциите", посочи украинският държавен глава, който се срещна с американски сенатори.

“Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украйна и в осигуряването на подкрепа за нашия народ", отбеляза Зеленски, добавяйки: "Надявам се с Божията помощ да постигнем положителен резултат".

Президентът на Украйна заяви, че по време на срещата им в Белия дом

Тръмп се е съгласил да предостави на Украйна лиценз за противоракетни системи "Пейтриът",

предаде Ройтерс.

"Той прие да ни даде лиценз, а след това имах среща с представители на фирми производители, много мощни военни компании от САЩ. Надявам се, че ще реализираме съвместното производство", каза украинският президент за "Фокс Нюз".

Междувременно Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му със Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били позитивни, след като това бе обявено от говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

В отделни публикации в социалната си мрежа Трут соушъл американският държавен глава посочи, че е обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности.

"Имах много добра среща. Както се предполага, много важни въпроси бяха обсъдени", написа той по повод срещата с Нетаняху.

"Обсъдени бяха много неща. Срещата премина много добре" бе коментарът на Тръмп за разговора му със Зеленски.

Нетаняху също присъства на поклонението пред тленните останки на Греъм.

Днес.бг