Федералната служба за сигурност на Русия обяви основателя на Telegram Павел Дуров за международно издирване, след като му бяха повдигнати задочно обвинения, съобщи РИА Новости.

По данни на службата, администрацията на социалната мрежа не е изтрила канали, използвани от украинските специални служби за подготовка на терористични актове и масови убийства. По-специално, става дума за услугата за запознанства "Дайвинчик". Там служители на украинските специални служби под прикритието на момичета се запознавали с млади руснаци, предлагали да се срещнат в голям търговски център или близо до социално значим обект, като предварително изпращали геолокация, а също така им плащали билети за кино, концерти или подаръци по изпратени фишинг връзки. След това с тези млади хора се свързвали киевски агенти, представящи се за служители на руските правоохранителни органи или "Росфинмониторинг".

"Мнимите правоохранители съобщавали, че изпратените средства са постъпили по сметки на Въоръжените сили на Украйна, а предадените координати са използвани от противника за планиране на ракетни удари и атаки с дронове. Престъпленията, извършени от спецслужбите на Украйна с помощта на Telegram, доведоха до многочислени жертви, в това число и жени и деца, като нанесоха и многомилиарден ущърб", отбелязаха от ФСС.

От юли миналата година служители на ФСС във взаимодействие с МВР и Следствения комитет на Русия са задържали 46 руснаци на възраст от 12 до 22 години в 16 региона. След психологическа обработка и под заплаха от наказателна отговорност те са били привличани към участие в нападения срещу силовици и палежи на обекти на транспорта, енергетиката и комуникациите, допълва РИА Новости.

Пред ТАСС адвокатът на Дуров Владимир Жеребенков заяви, че въз основа на тези обвинения Дуров може да бъде осъден на доживотен затвор. Освен това той може да бъде задочно арестуван на територията на Русия.

На 27 юли прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия продължава контактике с Telegram по въпроса за възстановяване на достъпа до месинджъра. Но според него "особена активност от страна на Telegram нямало.

Дир.бг