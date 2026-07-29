Пиян и неправоспособен водач на колесен трактор се е обърнал извън пътното платно, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.
Инцидентът е станал снощи малко преди 23,45 часа.
43-годишен мъж от Каспичан се спускал с трактор по пътя от Мадарския конник към квартал „Калугерица“. На завой изгубил контрол над управлението и се обърнал извън пътя.
Шофьорът останал невредим. Пристигналите полицаи го тествали за алкохол, като дрегерът показал 2,27 промила. Проверката показала, че няма книжка и никога не е имал. Тракторът бил без регистрационен номер.
Мъжът бил отведен в полицейския арест за срок до 24 часа, добавиха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво,пиян,без книжка,но продължава да застрашава другите.Тоз народ се изроди.Грам съвест няма.Нека го глобят,пък дано поне малко се управи!
Анонимен
По това време на денонощието,трезви,будни каспичанци няма!!!
Анонимен
Очевидно в днешно време вече няма и хора, които могат да пишат без да правят провописни грешки, жалко за езика ни.
Анонимен
Те и полицаите в Каспичан шофират пияни,а вие се изненадвате,че някакъв селянин се е почерпил 😂 отделно пушат докато шофират патрулката и изкарали ръцете като мутри от 90 те 🤔
Анонимен
Аз не познавам тракторист който да не пие
Анонимен
В Бг. шепа неграмотни управляват, както грамотни така и неграмотни. Давам пример - известна дама от герб държи и настоява името й да се пише Теменушка защото така било правилно. Стига се до срамния казус граждани от Пазарджик да пишат писмо до Института по български към БАН с молба да разяснят правописа.
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата