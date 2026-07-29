Пиян и неправоспособен водач на колесен трактор се е обърнал извън пътното платно, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Инцидентът е станал снощи малко преди 23,45 часа.

43-годишен мъж от Каспичан се спускал с трактор по пътя от Мадарския конник към квартал „Калугерица“. На завой изгубил контрол над управлението и се обърнал извън пътя.

Шофьорът останал невредим. Пристигналите полицаи го тествали за алкохол, като дрегерът показал 2,27 промила. Проверката показала, че няма книжка и никога не е имал. Тракторът бил без регистрационен номер.

Мъжът бил отведен в полицейския арест за срок до 24 часа, добавиха от полицията.

ШУМ.БГ