ЦСКА 1948 продължава в турнира Лига на конференциите, след като елиминира словашкия Спартак Търнава - 0:0 в реванша и 5:3 след дузпи. Така след 0:0 и в първата среща, като общо 210 минути не видяхме гол, изпълненията от бялата точка решиха всичко.

В следващия кръг вишецампионът на България ще срещне победителя от Панатинайкос и унгарския Пакши в трети квалификационен кръг. Първата среща в Унгария завърши с победа с 2:1 за гърците, които изглеждат като сериозен фаворит да продължат.

Вратарят Петър Маринов е големият герой на вечерта, след като отрази няколко опасни удара в редовното време и продълженията, а за десерт спаси дузпата на хърватина Марин Лаушич.

И това се оказа единственият пропуск при 11-метровите удари, пратил напред ЦСКА 1948.

Мачът бе една голяма битка, точно както и преди седмица в Търнава, където отново видяхме нулево равенство.

Гостите имаха по-добрите ситуации на стадион "Васил Левски", като на два пъти удари на Бегала бяха спасявани с мъка от Маринов. А Трело стреля и щеше да счупи напречната греда в 68-ата минута.

Отговорът от българския представител бе един точен шут за 120 минути. Отправи го Масиел в 75-ата минута, но стражът на гостите Вантруба спаси.

В последните секунди на редовното време домакините имаха и доза късмет. Реферът Алтман от Австрия не видя нарушение в наказателното поле, а ситуацията бе спорна. На този етап на турнира ВАР няма.

При дузпите Лаша Двали, Елиаш Франко, Ектор Куеляр, Фредерик Масиел и Атанас Илиев не сбъркаха - пет от пет за ЦСКА 1948. Гостите отговориха с три точни изстрела на Хилари Гонг, Кристиан Кощърна и Дан Буковски, но пропускът на Лаушич се оказа фатален за Спартак Търнава.

Дир.бг