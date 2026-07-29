Огромен горски пожар бушува на гръцкия остров Парос. Огънят пламна вчера, но през нощта огнените езици се разпространиха бързо и бяха издадени предупреждения за евакуации, тъй като силните ветрове заплашват да възпрепятстват усилията за гасене на пожара, съобщи гръцкият в. "Катимерини".

Пожарът пламна близо до сметището на острова, като се разпространи през суха растителност, подхранван от силни ветрове и горещи, сухи условия. Първоначално властите издадоха предупреждение за евакуация на гражданите в четири района на острова, а след това и бяха пуснати съобщения през спешния телефон 112.

Тази сутрин в гасенето на огъня се включиха и два самолета и пет хеликоптера. Още машини са в готовност да се включат в операцията, ако е нужно.

Над 60 пожарникари, четири екипа горски служители и 16 пожарни машини бяха разположени в района на пламъците, като към тях се присъединиха и доброволци. Бяха докарани и общински цистерни с вода и тежка техника.

Подкрепления от Сирос, Наксос, Атина и други райони също се включиха в усилията за гасене на пожара, а други 20 пожарникари и осем пожарни машини трябваше да стигнат до острова с ферибот от Рафина.

Кметът на Парос Константинос Бизас описа ситуацията като "много трудна", казвайки, че екипите са се борили с пламъците без прекъсване.

Противопожарните служители заявиха, че приоритетът им през нощта е бил да предотвратят разпространението на пожара в Агкайрия, където е най-голямата концентрация на пожарникари.

Властите предупредиха, че прогнозата за днес е усилване на ветровете, които може допълнително да усложнят ситуацията. Съобщава се и за активен пожарен фронт близо до района на Франга.

Дир.бг