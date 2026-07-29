18-годишен български гражданин с нидерландско свидетелство за правоуправление е задържан снощи за опасно шофиране пред зала „Арена Шумен“, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Младежът бил спипан да дрифти с Мерцедеса си малко след 1,30 часа
Полицаите му съставили акт и му отнели книжката за срок от 12 месеца. Издадена била и заповед за спиране на автомобила от движение за срок от три месеца. Законът предвижда глобата да бъде в размер на 1533 евро.
От началото на годината на територията на областната дирекция общо четирима водачи са санкционирани за извършване на дрифт, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Да минат по ул. Пловдив да се скрият някъде само за 1 час,да видят за какви скорости става въпрос. Пак с холандски номера са колите.
Фучат дрифтят,нещо страшно. Вчера щяха да ме отнесат точно там.
Анонимен
Адмирации за полицията, щом е възможно и законно отнемането на чужди свидетелства за управление на МПС следва полицията в цялата страна да следи за спазването на правилата в цялата страна и опасните чуждестранни шофьори на Тирове, румънци и украинци, гурбетчии и всички, които карат транзит през България и да отнема книжки 1/2 години драконовски мерки и ще се научат да карат като хората в БГ
Анонимен
Само като ги видиш с белите фланелки, не е нужно да им гледаш номерата, за да знаеш, че са 'индийски' гастарбайтери, които грубо газят законите у нас и не зачитат никакви правила. А иначе в чужбина са по-тихи от водата и по-ниски от тревата.
ШУМ.БГ
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Анонимен
Мургавите ги строяват в чужбина, а тук кога
Анонимен
Кога ще почнат да проверяват по бул Славянски !!! Форсирания цяла нощ ! Хората не могат да спят !
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
А проверка от къде има пари за такава кола?
Анонимен
Този римлянин може ли да докаже доходи с които си е купил тази кола???