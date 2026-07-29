18-годишен български гражданин с нидерландско свидетелство за правоуправление е задържан снощи за опасно шофиране пред зала „Арена Шумен“, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Младежът бил спипан да дрифти с Мерцедеса си малко след 1,30 часа

Полицаите му съставили акт и му отнели книжката за срок от 12 месеца. Издадена била и заповед за спиране на автомобила от движение за срок от три месеца. Законът предвижда глобата да бъде в размер на 1533 евро.

От началото на годината на територията на областната дирекция общо четирима водачи са санкционирани за извършване на дрифт, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ