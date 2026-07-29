УЕФА свика извънредна среща на всички свои 55 асоциации - членки, на която да обсъди евентуални спешни действия срещу ФИФА. Събитието ще е преди края на тази седмица, а повод е новината от вторник, която анонсира влизането на инвестиционни фондове във футбола като едри акционери, от което световната централа ще спечели милиарди.

А компаниите ще станат съсобственици на марки като Световното първенство по футбол, като ще имат и право на глас около неговите формат, провеждане и организация. В Щатите вече написаха и името на първия такъв фонд, който се очаква да стане "футболен" редом с Джани Инфантино - компания, притежава от зетя на Доналд Тръмп и неговия брат.

Реакцията на УЕФА е изключително остра, както бе и в още няколко случая при действията на Инфантино, тотално загърбващи футболните традиции и здравия разум, за сметка на икономическата изгода.

Европейската централа реално бойкотира финала на Мондиал 2026, след като президентът Александър Чеферин не пътува до Ню Йорк за мача.

Той се изказа остро дни преди това за намесата на Тръмп и "навеждането" на Инфантино по темата с отмененото наказание на Фоларин Балогун от САЩ за осминафинала с Белгия.

Сега отново организацията на Чеферин реагира на поредните вести за странни идеи на ФИФА.

"Тези действия минават границите на допустимото", е официалната позиция на УЕФА, разпространена след новината във "Файненшъл Таймс" за "пускането на футбола на борсата" - както го нарече анализатор на изданието.

Европейската игра е в много силна позиция на клубно ниво с огромната популярност и мощ на грандовете от Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Шампионската лига и Лига Европа генерират глобална популярност, каквато нямат други клубни турнири. В добавка шест от осемте четвъртфиналисти на Мондиала бяха европейски национални състави. Но ФИФА продължава да е монополист-администратор на великата игра, когато става дума за събития като световното първенство.

Според английските медии днес, извънредната среща ще включва за дискусия с 55-те членки на УЕФА дори евентуален бойкот на световните квалификации. Защото - какъв Мондиал може да има без държавите от Европа? Като идеята на евентуален такъв протест ще обхване и мъжкото, и женското световни първенства.

Бойкотът не е само заради евентуалните сделки с инвестиционни фондове, които биха изтъргували "парчета" от най-символния и традиционен футболен турнир в ръцете на бизнес гиганти, а и заради идеята на Инфантино за 64 отбора на следващия Мондиал. УЕФА е твърдо против, тъй като това ще е пореден тежък удар по и без това претъпкания календар.

ФИФА има план да привлече инвестиции за общо 10 милиарда долара в периода до световното през 2030-а. Първите 4.2 милиарда трябва да дойдат именно от фонда "Thrive Eternal", ръководен от Джошуа и Джаред Кушнър. Вторият е зет на Тръмп.

Dir.bg