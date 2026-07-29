Мащабна авария остави централната част на Шумен без електрозахранване. Тя е възникнала малко след 10,00 часа тази сутрин.

От „Енерго Про“ съобщиха за ШУМ.БГ, че по нея се работи, но не се ангажираха с време за отстраняването й.

Няма ток на бул. „Славянски“ и улиците „Добри Войников“, „Васил Петлешков“, „Скопие“, „Охрид“, „Сан Стефано“, „Петра“, „Драгоман“, „Възрожденец“, пл. „Александър Стамболийски“, „Брезник“, „Съединение“, районите на пожарната и Летен театър, около пл. „България“ и целия кв. „Херсон“.

ШУМ.БГ