Украински удари са поразили базата на скоростни катери на Черноморския флот на РФ в района на Межводное в Крим. Обектът се използва за техническо обслужване и обезпечаване на скоростните катери, които се използват за патрулиране, охрана на крайбрежието, логистична подкрепа и изпълнение на други задачи в интерес на руските окупатори, съобщи украинският генерален щаб.
Освен това ВСУ са нанесли удар по радиолокационна станция на противника в района на Почеп, Брянска област на Русия.
Генералният щаб на ВСУ съобщи също така, че в нощта срещу 29 юли подразделения на ВСУ са нанесли удари по Пермската и Рязанската петролна рафинерия (НПЗ). По данни на украинските военни са регистрирани удари по обектите, последвани от пожар на територията на предприятието.
Силите за специални операции уточняват, че това е операция на подразделенията Deep Strike във взаимодействие с бунтовническото движение "Черна искра" на територията на Русия. Спецчастите допълват, че предишното поразяване на Рязанската рафинерия е било през май 2026 г. Тогава заводът спря работа за дълго време.
В групи в социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, потвърждаващи пожара.
Рязанската рафинерия е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Руската федерация. Капацитетът на завода е около 17 милиона тона петрол годишно. Предприятието произвежда автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационен бензин и други петролни продукти, които се използват по-специално за осигуряване на нуждите на военнопромишления комплекс и въоръжените сили на РФ.
Освен рафинерията под удар е попаднал и логистичният център на концерна Wildberries.
По данни на Генщаба украинските военни са нанесли удар и по място за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни дронове в Донецк, склад за материално-технически средства в Портовское и автомобилен мост в района на Виселки, Донецка област, който противникът използва за военна логистика.
"Русия трябва да усети, че всеки ден от тази война ще ѝ струва все по-скъпо", коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски, като благодари на украинските военни за прецизността им.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Както каза преди дни Роберт Бровди "Мадяр" за кампанията срещу руззките глисти в Крим - Им будет п#зда! ....Всичко започна от Крим и ще приключи в Крим....Човекът дава рядко интервю. Не е особено експресивен. Не излъчва изтънчени емоции. Но е добър в делото си и в математиката ;)
Анонимен
Какво казва математиката за онзи полигон южно от Киев. Успяха ли да ги пребрият вече или още смятат.
Анонимен
Зелю неслучайно спокойно си обикаля света и дистанционно си главнокомандва,няма лошо,кой както си я подреди!
Анонимен
Да гори кочината!
Анонимен
Дали ще успеят да те извадят от там?
анонимен
командира на кралския флот - "НАТО няма шанс срещу Русия".....няма да добавя нищо!
Анонимен
Хайде, сега да започнем в детайли: 1. Кой е този командир? Име? 2. Кой е този краски флот? 3. Кой е източникът, от който си научил за казаното от "командира"? 4. Ако изобщо го е казал, в какъв контекст го е казал?
Сали Яшар
Всичко опира до красивите панелки и соцкооперации на Шумен и екзалтираните на чашка ракия международни коментатори от там! Слава Украiне!
Анонимен
Ами хайде да започнем детайли - командирът всъщност е комодор Стив Джърми от британския кралски флот, а източникът е интервю на Тъкър Карлсън, което го има онлайн. Комодорът казва и други интересни неща.