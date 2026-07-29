Украински удари са поразили базата на скоростни катери на Черноморския флот на РФ в района на Межводное в Крим. Обектът се използва за техническо обслужване и обезпечаване на скоростните катери, които се използват за патрулиране, охрана на крайбрежието, логистична подкрепа и изпълнение на други задачи в интерес на руските окупатори, съобщи украинският генерален щаб.

Освен това ВСУ са нанесли удар по радиолокационна станция на противника в района на Почеп, Брянска област на Русия.

Генералният щаб на ВСУ съобщи също така, че в нощта срещу 29 юли подразделения на ВСУ са нанесли удари по Пермската и Рязанската петролна рафинерия (НПЗ). По данни на украинските военни са регистрирани удари по обектите, последвани от пожар на територията на предприятието.

Силите за специални операции уточняват, че това е операция на подразделенията Deep Strike във взаимодействие с бунтовническото движение "Черна искра" на територията на Русия. Спецчастите допълват, че предишното поразяване на Рязанската рафинерия е било през май 2026 г. Тогава заводът спря работа за дълго време.

В групи в социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, потвърждаващи пожара.

Рязанската рафинерия е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Руската федерация. Капацитетът на завода е около 17 милиона тона петрол годишно. Предприятието произвежда автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационен бензин и други петролни продукти, които се използват по-специално за осигуряване на нуждите на военнопромишления комплекс и въоръжените сили на РФ.

Освен рафинерията под удар е попаднал и логистичният център на концерна Wildberries.

По данни на Генщаба украинските военни са нанесли удар и по място за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни дронове в Донецк, склад за материално-технически средства в Портовское и автомобилен мост в района на Виселки, Донецка област, който противникът използва за военна логистика.

"Русия трябва да усети, че всеки ден от тази война ще ѝ струва все по-скъпо", коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски, като благодари на украинските военни за прецизността им.

Дир.бг