Осем души са задържани след полицейска акция в село Гроздьово, община Долни чифлик, свързана с разследване на предполагаема схема с издаване на документ за граждански брак с невярно съдържание.

Операцията е проведена на 27 юли непосредствено след сключването на граждански брак в кметството на селото. В нея са участвали служители на отдел "Икономическа полиция" и Четвърто районно управление на МВ във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По време на действията на полицията са извършени претърсвания и изземвания на място. Събрани са данни, че длъжностно лице от кметството е съставило официален документ с невярно съдържание - удостоверение за граждански брак.

В рамките на разследването е задържана и жена, за която има данни, че е организирала престъпната дейност. Разследващите проверяват ролята на всички участници и начина, по който е бил изготвен и използван документът.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 311 от Наказателния кодекс - съставяне на официален документ с невярно съдържание от длъжностно лице.

От полицията уточняват, че работата по установяване на всички обстоятелства около случая продължава. Предстои материалите да бъдат докладвани на компетентната прокуратура, която ще прецени последващите действия спрямо задържаните лица.

При доказване на вина за подобно престъпление законът предвижда наказателна отговорност до 5 г. лишаване от свобода за длъжностно лице, което е удостоверило неверни обстоятелства в официален документ.

Dir.bg