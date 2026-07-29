Министерският съвет предприе нужните действия за обявяване на две от дружествата в групата на "Лукойл" като обекти свързани с националната сигурност на Република България - "Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД и "Лукойл България Бункер" ЕООД, каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг след заседание на кабинета, предаде БТА.

Пулев отбеляза, че правителството уважава частната собственост и интереси, но се ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани, домакинства и потребители.

Вицепремиерът Пулев припомни, че днес текат дебатите по първото гласуване в измененията на закона за "Лукойл", което се е наложило, след като Конституционният съд обяви част от текстовете, приети миналата година, за противоконституционни.

"Решихме и този наследен проблем", каза Пулев.

Вицепремиерът посочи, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от САЩ, като добави, че срокът за подновяване на лиценза е октомври. Миналата седмица е подадено официално искане за удължаване на лиценза за дерогацията от страна на британските власти, каза Пулев.

"Предприели сме всички нужни действия, във всеки един момент българското правителство през института особен търговски управител е подсигурило изпълнението на санкциите. Буквално не сме били в нарушение нито един ден и час, не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в "Лукойл България", работи се само с несанкционирани доставчици на петрол", каза Пулев.

Той добави, че държавата ще продължава да упражнява всички нужни действия на контрол без да се застрашат санкционните режими и да се даде управлението на руските мениджъри, което автоматично би довело до нарушение на санкциите.

Обявяването на "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл България Бункер" за обекти, свързани с националната сигурност, дава възможност на държавата да прилага специален режим на наблюдение и контрол върху дейността им. Двете дружества имат ключова роля за снабдяването с авиационни горива на българските летища и за зареждането на плавателни съдове в българските пристанища, поради което правителството определя функционирането им като стратегически важно за сигурността и икономиката на страната.

Дир.бг