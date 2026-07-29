

Отборът на Левски изстрада 2:2 срещу Университатя в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо резултат 3:2 "сините" преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават в следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски мачове до края на календарната година. В следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 или 5 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. "Сините" ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам.

"Сините" направиха страхотно начало на мача, като вкараха два гола в рамките на три минути чрез Евертон Бала и Алдаир. Университатя намали в добавеното време на първата част чрез капитана си Никушор Банку, а в самото начало на втората част Адриан Рус вкара от пряк свободен удар.

Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес не направи нито една промяна в стартовия състав на "сините" в сравнение с първия мач в София. Наставникът на Университатя Фелипе Коелю заложи на трима нови - Никола Стеванович и Стивън Нсимба и Давид Матей на фона на първата среща. Неговият избор бе продиктуван както от контузии, така и от формата на някои играчи.

В първите минути на мача тимът на Левски игра продължително с топката, като първото ситуация пред една от двете врати бе центриране за Алдаир, което бе избито от румънската защита. В шестата минута тимът на Веласкес направи нов опасен бърз пробив, който обаче бе спрян със засада от италианската съдийска тройка.

В девета минута централният защитник на Левски Никола Серафимов получи жълт картон за нарушение срещу Стивън Нсимба.

В 13-ата минута Левски изпълни заучено положение от пряк сбоводен удар отдясно, Майкон пропусна топката, която стигна до Евертон Бала и той с много техничен удар по земя прати топката точно в долния ляв ъгъл на вратата на Лауренциу Попеску - 1:0.

В 16-ата минута пак при статично положение и пусната по земя топка Акрам Бурас остави на Алдаир, който с мощен шут я вкара в мрежата на румънците - 2:0.

Две минути след това шут на Око-Флекс от границата на наказателното поле бе блокиран.

В 20-та минута Майкон сбърка и загуби топката, която достигна до Стивън Нсимба, то той стреля силно над напречната греда.

В 26-ата минута Никола Стеванович вкара топката в мрежата зад Светослав Вуцов, но двама румънски играчи бяха в положение на засада и не бе признато попадението.

В 37-ата минута Серафимов не успя да избие добре топката и тя попадна в Чикалдау, който стреля без забавяне, но над вратата на "сините".

Домакините имаха претенции за втори жълт картон на Алдаир за нарушение, но италианският съдия Матео Марченаро бе снизходителен и му направи последно предупреждение.

В 42-рата минута Нсимба надскочи Кристиан Димитров, но стреля с глава покрай десния стълб.

Натискът на Университатя даде резултат във втората минута на добавеното време. Тогава Матей бе спрян от вратаря Вуцов, но след това топката се върна при него, последва центриране и добре насочен удар с глава на капитана Никушор Банку, който прати топката в левия долен ъгъл - 1:2.

На почивката Хулио Веласкес направи две смени, като извади от игра получилите жълти картони защитници Никола Серафимов и Алдаир, а на местата им се появиха Кристиан Макун и Алекс Сентейес.

Университатя започна със силен натиск след почивката, като в 48-ата минута Рейнардо игра с ръка пред наказателното поле и бе отсъден пряк свободен удар, а защитникът Адриан Рус изравни със страхотен удар в горния десен ъгъл - 2:2.

Три минути по-късно отново Рус изпълни пряк свободен удар от същата позиция, но този път над вратата.

В 53-ата минута Щефан Баярам се озова на чиста позиция, но не успя да играе добре с глава, което беше късмет за гостите.

Още в 55-ата минута Веласкес направи нова смяна, като пусна в игра Мазир Сула на мястото на Око-Флекс в желанието си тимът му да успокои играта и да задържи топката.

Малко след час игра Мехди Мубарик в последния момент успя да изчисти топката в корнер при голяма опасност пред вратата на Вуцов.

В 64-ата минута Мазир Сула стреля остро по диагонала, Попеску боксира.

Минута по-късно Рейналдо излезе сам срещу вратаря при контраатака, бе натиснат от Рус и стреля с левия крак, но румънският страж изби топката с крак.

Последваха още два сериозни пропуска за румънците. Нсимба стреля с левия крак на сантиметри от десния стълб, а малко по-късно капитанът на Левски Кристиан Димитров трябваше да избива топката пред голлинията при поредното разбъркване.

В 78-ата минута при изпълнение на корнер за Левски Кристиан Димитров стреля с глава, като топката се отби в напречната греда на домакините.

В 85-ата минута Светослав Вуцов направи страхотно спасяване след удар с глава.

Минута преди края на редовното време Сержиньо стреля в левия ъгъл от фаул, но вратарят Попеску изби в корнер.

В първата минута на добевоното време при бърза контраатака на "сините" Переа подаде към Сержиньо, който стреля в левия страничен стълб.

БТА