Президентът Доналд Тръмп се закани САЩ да отвърнат жестоко на ирански ракетни атаки срещу американски сили в Близкия изток.
"Ще ги размажем от бой", "ще ги ударим здравата", "ще получат един як пердах", е заявил той пред репортер на "Фокс Нюз", който предаде думите му в ефира на неговото любимо предаване "Фокс и приятели".
Тръмп е добавил, че американските сили са разполагали само с няколко минути да реагират на атаката.
Централното командване на американската армия съобщи вчера, че от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) са изстреляли множество балистични ракети от Иран в опит за внезапно нападение срещу американски сили, базирани в Близкия изток.
"Всички ирански ракети бяха успешно уловени. Американските сили остават бдителни и в състояние на висока готовност", увериха от командването.
Иранските държавни медии излъчиха изявление на КГИР, в което се казва, че е била взета на прицел американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.
По-късно от Централното командване съобщиха за извършени прецизни удари в Ирак срещу свързани с Иран терористи, които КГИР е насочил да атакуват американските сили и саудитската енергийна инфраструктура.
"Изтребители на САЩ и Саудитска Арабия нанесоха удари на множество логистични и оръжейни обекти на терористи в Източен Ирак в силен отговор на над 30 атаки с дронове, ръководени от КГИР през последните 72 часа", обявиха от командването.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Дядката се държи за инвалидната количка, обаче плаши и размахва пръст. Лекичко бе деде, лекичко, да не вдигнеш кръвното!
ШУМ.БГ
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Анонимен
бой по моллите, докажи че вдигаш самолета