Мощни горски пожари обхванаха редица окръзи в Южна и Западна Турция, предизвиквайки евакуации на стотици граждани и затваряне на важни пътни артерии, съобщават турските медии, цитирани от БТА.

Според изявление на валията на южния турски окръг Мугла Идрис Акбъйък, цитирано от ТРТ Хабер, от ранните часове на сряда в района на градчето Сейдикемер бушува голям горски пожар, с който се борят повече от 740 пожарникари и доброволци, пет самолета за гасене на пожари, 18 хеликоптера, повече от 80 пожарни коли и голям брой цистерни и строителни машини.

По думите на Акбъйък заради опасността от разрастването на пламъците властите са евакуирали повече от 200 къщи, намиращи се в радиус от 2,5 километра от огнената стихия, като в същото време е евакуирана и държавната болница в Сейдикемер. Заради дима от пожара властите са затворили и скоростния път Сейдикемер - Анталия.

Според изявление на валията на съседния на Мугла окръг Анталия Хулюси Шахин, цитирано от в. "Биргюн", в окръга продължават усилията за пълното овладяване на избухналия голям горски пожар в община Каш, докато голям брой екипи са пренасочени оттам, за да гасят нов пожар, избухнал днес по обяд в района на град Кумлуджа.

По думите на Шахин няколко къщи са били обхванати от пламъци при пожара в Кумлуджа, като жителите на десетки къщи, намиращи се в застрашени зони близо до пламъците, са евакуирани от властите. В изявлението си Шахин посочва още, че в момента стотици пожарникари се борят с пламъците в Кумлуджа по суша и въздух, а няколко основни пътни артерии в района са затворени за движение.

За сериозни пожари съобщава и валията на западния турски окръг Балъкесир Исмаил Устаоглу, цитиран от в. "Биргюн". По думите му в общините Едремит и Гьомеч (в окръг Балъкесир) са избухнали силни горски пожари, които са се разпрострели бързо и са предизвикали евакуирането на повече от 200 къщи, намиращи се в застрашени зони.

Според изявлението на Устаоглу в момента в гасенето на двата пожара в Балъкесир участват повече от 320 пожарникари и доброволци, шест самолета за гасене на пожари, пет хеликоптера, 24 пожарни автомобила и десетки цистерни.

За множество пожари с по-малък обхват се съобщава още и в съседните на Балъкесир окръзи Кютахия и Маниса, както и в северозападния турски окръг Ялова, отбелязва сайтът "Тюркийе тудей".

На този фон пожарите в Гърция започнаха да взимат жертви - загинали са трима огнеборци, овладяващи пламъците на остров Крит, съобщиха от гръцката противопожарна служба.

На острова горят два пожара. Единият по-голям в близост до град Ретимно, отнел живота на пожарникарите и наложил евакуация, и един по-малък в близост до град Ираклион, при който гори ниска суха растителност.

По информация на противопожарната служба общо 110 пожарникари с 27 автомобила работят на терен, подпомагани от четири самолета за гасене по въздух.

Други дава пожара горяха днес на източния остров Лесбос, където беше наредена евакуацията на едно село, както и в южната част на полуостров Пелопонес.

Властите предупредиха, че и в четвъртък ще има висок риск от горски пожари в района на Атина, на остров Евбея, в източната част на Пелопонес, на Цикладските острови, както и на някои от островите в източната част на Егейско море.

Дир.бг