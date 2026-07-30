Един от най-активните вулкани на планетата - хавайският Килауеа, изригна отново с грандиозен 7-часов огнен спектакъл, съобщават от Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирани от ABC News.

Вулканът, разположен на Големия остров на Хаваите, изхвърли фонтани от течна лава от северния си отвор на височина до 150 метра. В същото време гигантски стълбове от пепел и горещина се издигнаха на близо 5,8 километра над морското равнище.

Това е 52-рият епизод от настоящата поредица изригвания, която започна през декември 2024 г.

Според вулканолозите изригването е започнало във вторник вечерта в 19:10 ч. местно време и е приключило официално в 02:36 ч. в сряда. В пиковия си момент около 21:15 ч. дебитът на лавата е достигнал впечатляващите 270 кубични метра в секунда.

За малко над седем часа активност от вулкана са изригнали около 4,6 милиона кубични метра лава, които са покрили 50% от дъното на кратера Халемаумау.

Въпреки мащаба на стихията, лавовите потоци са останали напълно ограничени в рамките на кратера Халемаумау и върховата калдера Калуапеле. Фина вулканична пепел е регистрирана в обществените зони на Националния парк "Хавайски вулкани", но няма данни за паднали скали или магмени фрагменти в населени места.

В последните четири минути от активността северният и южният отвор са изхвърляли пламъци и газове. За Килауеа остава в сила жълт код за опасност, което показва повишена активност над обичайните фонови нива за района.

Дир.бг