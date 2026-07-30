С 15 гласа „за“, 2 „против“, 14 „въздържал се“ общинските съветници решиха предложението за провеждане на местен референдум за Тежкия полк да не влезе в дневния ред на днешното им заседание.
Искането за допитването до гражданите каква да бъде съдбата на бившето военно поделение бе вкарано като допълнителна точка, а за да влезе тя в дневния ред на заседанието, бяха нужни 2/3 от гласовете на съветниците.
Въпросът за местния референдум бе „Подкрепяте ли имот с идентификатор 83510.658.747 /теренът на бившия Тежък полк“/ да бъде запазен и развит изцяло като обществен парк, зона за отдих и спорт, без жилищно строителство?“.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
никога не е късно да станеш за смях на цял град!! визирам тези от кауза Шумен
бесен гражданин
Общинските съветници не са ли избрани в качеството си на представители на общността, които да работят и вземат решения за благото на тази общност? Ако е за частни интереси, то тогава за какво са ни и за какво да им плащаме заплати?
Хората трябва да имат право на глас относно статута на Тежкия полк. Не може и не бива шепа хора със съмнителни мотиви да вземат решения от името на хиляди граждани.
Анонимен
Ще тупат топката, докато чакат да забравим за предложението за референдум...
Роско
Това важи по-скоро за "професора", отколкото за групата!
Анонимен
В това село шумен за нищо не стават общинските му съветници а и неграмотните му обитатели останала оставката само
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Кмете , помниш ликкаво обеща на предизборните си кампании или ......???????????????
Анонимен
Доброджански квартал незаслужавал подръжка и обновяване на улиците с дупки като кладенци ,защото бил пенсионерски и комунистиче.ски.чакам изборите с нетърпение да те пратя в пенсия.