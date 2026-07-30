С 15 гласа „за“, 2 „против“, 14 „въздържал се“ общинските съветници решиха предложението за провеждане на местен референдум за Тежкия полк да не влезе в дневния ред на днешното им заседание.

Искането за допитването до гражданите каква да бъде съдбата на бившето военно поделение бе вкарано като допълнителна точка, а за да влезе тя в дневния ред на заседанието, бяха нужни 2/3 от гласовете на съветниците.

Въпросът за местния референдум бе „Подкрепяте ли имот с идентификатор 83510.658.747 /теренът на бившия Тежък полк“/ да бъде запазен и развит изцяло като обществен парк, зона за отдих и спорт, без жилищно строителство?“.

ШУМ.БГ