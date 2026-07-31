Кражба на 1500 евро и около 10 г злато от жилище в Нови пазар разследват служители на РУ-Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.
Сигналът е подаден малко след 23:00 часа на 30 юли от 23-годишен мъж от града.
По негови данни кражбата е извършена за времето от 27 до 30 юли. Неизвестен извършител проникнал в жилището през терасата, след като отворил PVC врата.
По случая е образувано досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
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Тъка е като се напиваш и незнаещ какво плямпаш и пред кого плямпаш , туй да ти е за обица на ухото
Анонимен
Ха ха, това е много вярно
Анонимен
Алкохола не проща а
Анонимен
Някои плямпат всичко пред всеки даже без да са употребявали алкохол⁸