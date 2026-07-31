Кражба на 1500 евро и около 10 г злато от жилище в Нови пазар разследват служители на РУ-Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Сигналът е подаден малко след 23:00 часа на 30 юли от 23-годишен мъж от града.

По негови данни кражбата е извършена за времето от 27 до 30 юли. Неизвестен извършител проникнал в жилището през терасата, след като отворил PVC врата.

По случая е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ