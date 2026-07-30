Новопазарските полицаи засякоха на пътя между селата Стоян Михайловски и Жилино камион с крайно износени гуми и редица нередности. Управлявал го е 76-годишен мъж.

За случая от тази сутрин съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Товарният автомобил DAF с шуменска регистрация бил спрян за рутинна проверка. В хода й униформените установили, че задните осем гуми на двата задвижващи моста били износени до гладкост. Нарушението било установено по отношение и на различието на гумите по шарка и размер.

При проверката се изяснило, че автомобилът е без валидна застраховка „Гражданска отговорност“, няма валиден годишен технически преглед и е с прекратена регистрация.

Камионът превозвал зърно, но в момента на проверката бил без товар.

На 76-годишния водач е съставен акт по Закона за движение по пътищата. На фирмата собственик на превозното средство е наложена принудителна административна мярка - спиране от движение до отстраняване на неизправността, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ