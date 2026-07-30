Новопазарските полицаи засякоха на пътя между селата Стоян Михайловски и Жилино камион с крайно износени гуми и редица нередности. Управлявал го е 76-годишен мъж.
За случая от тази сутрин съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.
Товарният автомобил DAF с шуменска регистрация бил спрян за рутинна проверка. В хода й униформените установили, че задните осем гуми на двата задвижващи моста били износени до гладкост. Нарушението било установено по отношение и на различието на гумите по шарка и размер.
При проверката се изяснило, че автомобилът е без валидна застраховка „Гражданска отговорност“, няма валиден годишен технически преглед и е с прекратена регистрация.
Камионът превозвал зърно, но в момента на проверката бил без товар.
На 76-годишния водач е съставен акт по Закона за движение по пътищата. На фирмата собственик на превозното средство е наложена принудителна административна мярка - спиране от движение до отстраняване на неизправността, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
мечо бокса
като ниамат пара дане карат.
Анонимен
Лауреат
Анонимен
бмв наи яката марка кола
* Коментар транслитериран от системата11 4
Анонимен
Задните гуми износени до гладкост пък и видели различната шарка.
Буги #1
Поредния "беден земеделец " който превозва зърното си без да плаща застраховка осигуровки и данъци
Анонимен
Как се спира от движение, МПС с прекратена регистрация????
Анонимен
Тия гуми като гледам никога асвалт не са виждали , за какво му са прегледи винетки и тем подобни
Loveca_
Т.е. да очакваме на някой зърновоз да му гръмне гума и да се обърне отгоре ни?
Какво се е случило с камиона? На доверие ли ще чакат полицаите гумите да бъдат сменени, застраховка да бъде сключена и някак, без номера, да мине преглед?
Анонимен
Ако беше с товар, сигурно щеше и да е претоварен.