ЦСКА елиминира Карабах с 5:4 след изпълнение на дузпи и се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Голяма "червена" вечер на стадион "Васил Левски", в която ЦСКА изстрада своето място напред в турнира по възможно най-драматичния начин.

Два месеца, след като на същия този стадион "червените" трябваше да изпълняват дузпи, за да спечелят Купата на България, сега те го направиха, за да изхвърлят азербайджанския Карабах - отбор, който само преди няколко месеца бе част от елиминациите в турнира Шампионска лига.

Двата отбора не успяха да си вкарат гол в продължение на 210 минути футбол, като след един напълно равностоен мач днес, в продълженията се наложи Фьодор Лапоухов да спасява ЦСКА.

Той го направи с три феноменални и решителни намеси, а след това спаси и дузпа на Карабах, като без никакво съмнение той ще бъде големият герой на вечерта.

С успеха ЦСКА продължава във втория по сила европейски турнир и ще се изправи срещу Макаби (Тел Авив) от Израел, като първият мач след седмица по всяка вероятност ще е на неутрален терен в Батуми (Грузия), а на 13 август се задава и реванш в София.

Ако ЦСКА преодолее Макаби това ще означава гарантиран европейски футбол до края на годината, докато отпадане от израелците ще означава плейоф в турнира Лига на конференциите.

ЦСКА започна доста агресивно и вдъхновено мача, а сериозна заслуга за старта бе и на тези над 20 хиляди по трибуните, които дадоха крила на своя тим.

Тези силни около 15 минути не доведоха до чисти ситуации, но определено бяха доста неприятни за гостите и ЦСКА караше своя опонент да греши и бързо да губи топката, което ясно показа, че Карабах не е това страшилище, което преди няколко месеца бе част от елиминациите в Шампионска лига.

Все пак през втората половина на първото полувреме гостите изравниха играта и успяха да направят няколко опасни атаки, които не развиха максимално добре.

Именно Карабах имаше най-добрия шанс през това полувреме, когато Кади отправи диагонален шут от малък ъгъл, но Фьодор Лапоухов отрази.

През второто полувреме срещата не се различаваше особено и не може да отличим, че един от двата отбора е бил по-добрият на терена.

Карабах владееше повече топката, но азерите не успява да развият максимално добре атаките си в заключителната им част и така и не затрудниха максимално Лапоухов.

Играчите на ЦСКА от своя страна също не бяха докрай прецизни при контраатаките си, но буквално в последни миг на редовното време съдбата можеше да им се усмихне.

Тогава при една бърза атака Пастор намери Стефано Сенси в наказателното поле, който обаче от чиста позиция не уцели вратата, а това бе и най-доброто положение за някой от двата отбори в редовното време на мача.

Първото от двете продължения до болка напомняше сблъсъка между двата отбора до момента, но всичко можеше да се промени в 106-ата минута.

Отбраната на ЦСКА проспа извеждащ пас към Реналдо Шепас, който се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но беларуският страж на "червените" не позволи да бъде преодолян и така запази двете нули на таблото.

Фьодор Лапоухов бе героят и във второто продължение на мача, този път с още по-невероятно двойно спасяване само в рамките на секунди.

В 115-ата минута "червеният" страж последователно отрази изстрели на двама противникови играчи от близка дистанция при доста ограничена видимост заради намиращите се пред него футболисти.

Наистина феноменални намеси, които спасиха ЦСКА и помогнаха на родния тим да се добере до изпълнение на дузпи.

При дузпите ЦСКА не допусна нито една грешка и вкара всичките си пет изпълнения, докато за Карабах фатален пропуск нарпави бившият играч на Локомотив (Пловдив) - Матеуш Силва.

Той изпълни втората дузпа за Карабах и ударът му бе отразен от Фьодор Лапоухов, а след неговата намеса оставаше просто съотборниците му да вкарват своите изпълнения. Те го направиха, а подобно на финала за Купата, решителната дузпа вкара Джеймс Ето'о.

Дир.бг