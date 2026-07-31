Великият италиански футболист Франко Барези е починал днес на 66-годишна възраст.

Легендарният защитник претърпя операция на белодробния възел през миналата година, но изглежда състоянието му се е влошило през последните месеци.

Той е смятан за един от най-великите бранители в историята на футбола. Прекарва цялата си кариера в Милан и се превръща в символ на клуба със своята лоялност и лидерски качества.

Роден е на 8 май 1960 година в Травалято и се присъединява към школата на "росонерите" през 70-те години. Дебютира едва на 17 в първия отбор през 1978 година, а на следващата печели първата си титла в Калчото.

В следващите две десетилетия изиграва 719 мача за Милан, като по този показател изостава единствено от друг велик бранител в лицето на Паоло Малдини, който е с 902.

В продължение на 15 сезона Барези е капитан на Милан в най-силния период на отбора под ръководството на Ариго Саки и Фабио Капело. Печелил е шест пъти титлата на Италия и три пъти Купата на европейските шампиони.

След края на кариерата му Милан отдава чест, като спира от употреба неговия номер 6.

За националния отбор на Италия Барези изиграва 81 мача в периода между 1982 и 1994 година. Още в първата си година той става световен шампион, макар да не играе на турнира.

В последствие е капитан на "Скуадрата" и достига финала на Мондиал 1994, където губи от Бразилия, след като прави пропуск при дузпите.

След края на активната си кариера Барези имаше различни роли в любимия Милан, а до последния си ден беше и почетен вицепрезидент.

Дир.бг