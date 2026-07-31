"Ситуацията е пълен хаос", обяви ръководителят на асоциацията на испанската Гражданска гвардия в Сеута Рашид Сбихи, след като хиляди имигранти от Мароко нахлуха в испанския северноафрикански анклав вчера. Испанското правителство разположи армията за възстановяване на реда по сухопътната и морската граница. Местните власти обявиха хуманитарно извънредно положение, а премиерът Педро Санчес и вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка насрочиха спешно посещение в Сеута.

Разрешението за изпращане на въоръжените сили бе дадено след бързото ескалиране на натиска по границата между Мароко и Сеута. По данни на испански медии между 2000 и 3000 души са влезли на испанска територия за броени часове през сухопътните огради и по море. От разпространените видеоклипове се вижда как някои използват неопренови костюми и плувни средства за заобикаляне на граничните буни, а други си пробиват път през защитните съоръжения с щанги за рязане на тел.

По данни на испанските служби и спасителните екипи най-малко девет души са се удавили във водите на Средиземно море, като някои източници съобщават за 15 жертви.

Кметът и лидер на автономния град Хуан Хесус Вивас определи случващото се като абсолютна хуманитарна и социална извънредна ситуация и поиска незабавна намеса на централната власт. Според очевидци и представители на Мароканската асоциация за човешки права служителите от мароканските спомагателни сили са се изтеглили от граничния пункт Тарахал и не са възпрепятствали преминаването на групите. Впоследствие мароканските власти използваха водни оръдия в близкия град Фнидек за разпръскване на събралите се хора, а на граничния пункт Бени Ансар в съседния испански анклав Мелиля се стигна до сблъсъци. Министерството на вътрешните работи на Испания обяви изпращането на 60 души военни подкрепления в подкрепа на Гражданската гвардия.

Напрежението на границата нарасна след решение на Върховния съд на Испания от юли 2026 г. Съдебният акт забрани незабавното връщане в Мароко на чужденци, спрени в морето при опит да достигнат до Сеута или Мелиля. Испанското министерство на вътрешните работи обвини мрежите за трафик на хора в използване на това решение за насърчаване на нелегалните преминавания. Допълнителен фактор за засиления натиск е стартираната от правителството на Педро Санчес програма за узаконяване на престоя на незаконно пребиваващи чужденци. Над един милион души са подали молби по този механизъм.

Имигрантите предприемат преминаването от близките марокански селища Фнидек, разположено на 5 км от Сеута, и Белиунеш. Сеута и Мелиля са единствените сухопътни граници на Европейския съюз с Африка. Анклавът Сеута е под испанска власт от 1580 г. и има население от 85 000 души, съставено от християни и мюсюлмани. Мароко не признава испанския суверенитет върху двата града и ги смята за окупирани територии. Настоящата криза е най-сериозната от май 2021 г., когато над 8000 души преминаха границата за дни на фона на дипломатически спор между Мадрид и Рабат относно Западна Сахара.

Вътрешнополитическата реакция в Испания бе незабавна. Лидерът на консервативната Народна партия Алберто Нуниес Фейхоо и председателят на партия "Вокс" Сантяго Абаскал отправиха критики към правителството, като Абаскал нарече събитията "инвазия". Премиерът Педро Санчес заяви в социалната мрежа X, че работи съвместно с мароканските власти за бързо възстановяване на нормалната обстановка.

Събитията ескалираха и на ниво Европейски съюз. Италианският министър-председател Джорджа Мелони обяви в социалната мрежа X, че кадрите от Сеута са "поразителни" и че "неконтролираната незаконна имиграция представлява конкретна заплаха за сигурността на европейските граници". Правителството в Рим потвърди, че обмисля извънредни мерки, включително временно суспендиране на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Италианският външен министър Антонио Таяни изрази сходна позиция.

Испанският външен министър Хосе Луис Албарес нарече изявленията им "партийна демагогия" и подчерта, че Мадрид очаква европейска солидарност от приятелска държава. Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер и съпредседателят на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел поискаха незабавно прилагане на Пакта за миграцията, спазване на правилата за връщане и укрепване на европейската агенция за гранична охрана "Фронтекс".

Дир.бг