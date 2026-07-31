Асоциацията по ВиК на област Шумен /АВиК/ не одобри Бизнес плана на местното водоснабдително дружество за периода 2027-2031 г. Не бе подкрепена и инвестиционната програма на ВиК за 2026 г.

„За“ Бизнес плана и инвестиционната програма днес гласува държавата, общините Върбица и Каспичан. Община Нови пазар подкрепи само инвестиционната програма. Останалите присъстващи представители на общини – Шумен, Каолиново, Велики Преслав, гласуваха „против“.

Основните мотиви на администрациите да не подкрепят бизнес плана на ВиК бяха свързани със заложеното увеличението на цената на водата, като за периода до 2031 г. тя ще достигне 4,60 евро.

Според представителите на администрациите ВиК дружеството не извършва и достатъчно инвестиции, с които да намали загубите по водопреносната мрежа и да увеличи качеството на услугата.

Управителят на ВиК – Шумен Иван Пушкаров контрира това като посочи, че през изминалия период от 2022 г. досега дружеството е вложило двойно повече средства в мрежата на всички общини в областта. Конкретни цифри той посочи за Велики Преслав, където по думите му заедно с общината са инвестирани 306 000 лв.

Бизнес планът на ВиК – Шумен ще бъде представен на Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и комисията ще вземе решение дали той ще остане в този си вид с предложените нови по-високи цени на водата от 2027 г.

Припомняме, че шуменската Асоциация по ВиК не прие и стария Бизнес план за периода за 2022 – 2026 г., но това не повлия на КЕВР и той бе утвърден и влезе в сила.

ШУМ.БГ