Асоциацията по ВиК на област Шумен /АВиК/ не одобри Бизнес плана на местното водоснабдително дружество за периода 2027-2031 г. Не бе подкрепена и инвестиционната програма на ВиК за 2026 г.
„За“ Бизнес плана и инвестиционната програма днес гласува държавата, общините Върбица и Каспичан. Община Нови пазар подкрепи само инвестиционната програма. Останалите присъстващи представители на общини – Шумен, Каолиново, Велики Преслав, гласуваха „против“.
Основните мотиви на администрациите да не подкрепят бизнес плана на ВиК бяха свързани със заложеното увеличението на цената на водата, като за периода до 2031 г. тя ще достигне 4,60 евро.
Според представителите на администрациите ВиК дружеството не извършва и достатъчно инвестиции, с които да намали загубите по водопреносната мрежа и да увеличи качеството на услугата.
Управителят на ВиК – Шумен Иван Пушкаров контрира това като посочи, че през изминалия период от 2022 г. досега дружеството е вложило двойно повече средства в мрежата на всички общини в областта. Конкретни цифри той посочи за Велики Преслав, където по думите му заедно с общината са инвестирани 306 000 лв.
Бизнес планът на ВиК – Шумен ще бъде представен на Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и комисията ще вземе решение дали той ще остане в този си вид с предложените нови по-високи цени на водата от 2027 г.
Припомняме, че шуменската Асоциация по ВиК не прие и стария Бизнес план за периода за 2022 – 2026 г., но това не повлия на КЕВР и той бе утвърден и влезе в сила.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ако погледнем неутрално, индексирането с по-висока цена е спрямо инфлацията + цената на промишления ток, има доста голям резон за увеличение. Проблемът е , ако не се увеличи цената после ще се намалят разходи за ремонти, обновления и т.н. Така че общините сами създават предпоставка за бъдещи усложнения.
Анонимен
Наред с дебата за цената на водата не бива да се пропуска и един съществен факт – ВиК активите са собственост на общините. Именно те, като собственици на водоснабдителната инфраструктура, носят отговорност за нейното поддържане, модернизиране и развитие!
Години наред се говори за високи загуби на вода, амортизирани водопроводи и необходимост от инвестиции,които общините не правят!
Анонимен
,
От Бялата пръст
Ползвам вода но никога не съм я плащал , тя е дар от Бога
Анонимен
Община Шумен как няма яснота,за извършени инвестиции? от ВиК копаят и сменят тръбите по целия булевард Симеон Велики
Анонимен
Истината е една,няма мерещи прибори за водата от язовира към всяко населено място и тогава да се изчисляват загубите,сега просто ни лъжат със стъкмена математика,как след толкова вложени средства,разходите/загубите/вместо да намаляват,те точно обратното,лъжат ни,това е истинате!
Анонимен
Трябва ни главен архитект като арх. Иван Шишков да изкара на показ и да даде на прокурор безобразията от главните архитекти при двата мандата на герб г-н Любо Христов.
Анонимен
Цената на водата трябва да еднаква за цялата страна.
Колко пъти да го пиша?
Журналя, депутати,.... защо мълчат?
Това трябва да се оформи в закон.
Анонимен
Тръгнал оня с 15% да сваля цени, а водата е с пъти по-различна.