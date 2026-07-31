Със 150 гласа "за", 2 - "против" и един "въздържал се" Народното събрание одобри проект на решение, внесен от "Прогресивна България", лятната ваканция на депутатите да е от 5 до 23 август включително.

"За" гласуваха 116 от ПБ, всички от ДПС, ДБ и "Възраждане" и шестима от ПП, "против" - по един от ПБ и ПП, "въздържал се" - един от ПБ. От ГЕРБ - СДС не участваха във вота.

По правилник ваканцията е от 1 до 31 август. С решението управляващите я съкратиха с 12 дни и ще бъде 19 дни. Ако обаче не бъдат свикани извънредно заседания в понеделник и вторник, почивката на депутатите може да започне от утре.

Със 138 гласа "за" и 7 "въздържал се" парламентът гласува изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, неделя. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември.

"За" гласуваха от ПБ, ДПС и "Възраждане", "въздържал се" - от ПП, а от ГЕРБ-СДС и ДБ не участваха във вота.

Проектът на решение беше внесен от Петър Витанов от ПБ, Цончо Ганев от "Възраждане", Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Надежда Йорданова от ДБ.

Дир.бг