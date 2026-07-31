Във Варшава е получено предложение от Киев за размяна на изтребители МиГ-29 срещу безпилотни летателни апарати, като това все още съвсем не значи, че сделката ще бъде осъществена. Както е известно от въпросните изтребители се интересувало и българското министерство на отбраната, а преди това Полша вече е заявявала, че няма да предаде бойните машини с изтичащ ресурс на Украйна просто така.

През последните дни Украйна е представила конкретно предложение, в което са посочени типовете дронове, които е готова да предостави в замяна на изтребителите, които все още са на въоръжение във ВВС на Полша, съобщи заместник-министърът на отбраната на страната Магдалена Собковяк-Чарнецка.

По думите ѝ, в момента обсъжданията са съсредоточени върху пряк обмен на оборудване.

При това, ако Украйна желае да модернизира самолетите преди въвеждането им в експлоатация, Полша е готова да окаже съдействие, но Варшава на този етап не разглежда възможността за финансиране на тези работи.

Полша вече е доставила на Украйна няколко МиГ-29 от началото на войната. Самолетите, които все още са на въоръжение в полските ВВС и постепенно се заменят с по-съвременни модели, наближават края на експлоатационния си срок.

В момента предложението на Киев се разглежда от полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Полша ще продаде на България МиГ-29, които е обещала на украинците, ако Украйна не сподели технологиите си за безпилотни летателни апарати, заяви в началото на седмицата Косиняк-Камиш в интервю за изданието Wiadomosci.

"В момента всичко зависи от украинската страна. Предложението ни е в сила и разполагаме с изтребители "МиГ", които представляват интерес за Украйна. Затова те постепенно се извеждат от експлоатация във въздушните сили на Полша. Но... като се има предвид, че Украйна е създала индустрия за безпилотни летателни апарати и ги продава на Близкия Изток — а това означава, че не всички произвеждани от нея безпилотни летателни апарати се използват във войната, което означава, че нейните възможности надхвърлят нуждите на фронта и армията, и тя печели от това — дойде време да кажем какво очакваме от тях. Имаме нужда от техните знания и умения в областта, в която те са добри. А те се нуждаят от сътрудничество. Трябва да ни предоставят дронове, които бихме могли да използваме... Това има и символичен, а не само практичен аспект. И ме разочарова малко, че дори този символичен аспект не беше реализиран", - каза министърът.

По думите му, времето за вземане на решения от страна на Украйна изтича.

"Тези самолети са в добро състояние. Толкова добро, че българите искат да ги купят. Ако някой е готов да плати за тях, значи наистина са добри... Първостепенната задача е да се постигне споразумение с Украйна. Ако това не се получи, нека да бъде така. Времето за Украйна по този въпрос изтича. Окончателното решение трябва да бъде взето в следващите седмици", заяви Косиняк-Камиш.

Междувременно в Полша обясниха защо четири изтребителя и самолет за ранно предупреждение и контрол не са успели да прехванат руската крилата ракета Х-101, която по време на масирания удар срещу Украйна вчера е проникнала на повече от 100 км навътре в територията на Полша и е експлодирала в близост до селището Тарнава-Колония в Люблинското воеводство. Както се оказа в случилото се са замесени изтребители МиГ-29.

В 2 часа след полунощ полските ВВС са вдигнали във въздуха два изтребителя F-16, а впоследствие още два МиГ-29. Към операцията е бил привлечен и самолетът за ранно предупреждение и контрол Saab 340 AEW, а подкрепата е осигурена от самолета-зареждач Airbus A330 MRTT на НАТО.

Според военните, първоначално те са проследявали около двадесет въздушни цели, които потенциално са могли да се приближат до полска територия. В 03:29 една от тях се е приближила на разстояние около 5 км от границата, след което е променила курса си и е завила на изток. Още в 03:40 друга цел е нарушила въздушното пространство на Полша.

За нейното прехващане е изпратен изтребител F-16. Въпреки това, по-малко от шест минути по-късно руската ракета пада и експлодира, още преди пилотът да успее да я идентифицира визуално или с помощта на оптоелектронни средства.

Оперативният командир на Въоръжените сили на Полша генерал Иренеуш Новак заяви, че е имал правомощия да даде заповед за употреба на оръжие. Полското законодателство обаче разрешава унищожаването на въздушни цели едва след тяхното прехващане и еднозначна идентификация. Изключение е възможно само в случай, че самолетът пряко атакува територията на Полша или извършва маневри за нанасяне на такъв удар.

Допълнителни затруднения е създавало присъствието край границата на украински изтребители МиГ-29, които прехващали руските ракети. Тъй като украинската авиация не използва системата за разпознаване "свой-чужд" по стандарта на НАТО, а разчита единствено на данните от радарите, полските военни не са могли напълно да изключат риска от погрешно поразяване на украински самолет. Именно поради това визуалното потвърждение на целта е било задължително.

Българското Министерството на отбраната първо отрече да е проявявало интерес към полските МиГ-29, но на следващия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че интерес все пак има.

"Подписал съм писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смятат да правят с техни самолети МиГ-29 и дали можем да получим от тях запасни части. Изпратил съм такова писмо и до министъра на отбраната на Унгария", каза Стоянов.

"Когато има получен отговор, министерството ще изпрати свои експерти на място. Ще изпратя екип, който да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и тогава ще вземем решение", допълни министърът, като уточни, че не става въпрос само за резервни части.

Дир.бг