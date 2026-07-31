Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков, който беше намерен обгорен след умишлен пожар в дома си. По случая се работи активно, съобщи пред журналисти в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев, но отказа подробности от разследването.

Няма данни за касателство на Симона Пейчева по случая, поясни той.

"Когато се работи оперативно, изнасянето на информация много често е във вреда на разследването, не очаквайте от мен да го правя. Надявам се скоро да могат да се оповестят обстоятелства", заяви министър Демерджиев, цитиран от БНТ.

Разследването се води за предумишлено убийство, след като първоначалните експертизи показаха, че пожарът в къщата на бизнесмена е бил предизвикан умишлено.

Според източници близки до разследването 56-годишният бизнесмен е прекарал последните си часове в луксозен ресторант в квартал "Бояна" където имал среща с известна българска гимнастичка. Тръгнал си сам като бил закаран в Банкя от приятели, които го оставили в близост до дома му.

Вероятно убиецът е изучавал навиците на бизнесмена, тъй като през уикенда в къщата не е имало домакин, в този момент Янков не е използвал и охрана.

Източници на NOVA, запознати с разследването, твърдят, че на втория етаж на къщата, където се намират спалните помещения, са открити повече от две огнища на пожара. Според експерти това е индикация, че палежът вероятно е бил използван като опит да бъдат заличени следите от престъплението.

В края на днешното си изявление вътрешният министър съобщи, че проверката по случая "Петрохан" продължава съвместно с прокуратурата и ДАНС. "Амбицията ни е истината по случая да бъде представена в края на август. В момента провеждаме срещи с представители на прокуратурата и ДАНС, за да обединим цялата налична информация и да представим пълната картина", заяви Демерджиев.

Дир.бг