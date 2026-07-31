Залата по фехтовка и художествена гимнастика в спортен комплекс „Плиска“ вече има удостоверение за въвеждане в експлоатация, след като приключиха ремонтите за повишаване на енергийната й ефективност. Спортното съоръжение обаче не е готово за тренировки, тъй като подът е на цимент и предстои да бъде положена спортна настилка със средства на Община Шумен.

Това стана ясно на пресконференция, която заместник-кметът по строителство и благоустройство на Община Шумен Веселин Христакев даде в новоремонтираната част на зала „Плиска“.

Полагането на спортна настилка не бе част от проекта и сега трябва да се извърши от Общината.

„Като първи вариант обсъждаме в сега ремонтираната част от спортен комплекс „Плиска“ да положим старата настилка от „Арена Шумен“. Може да прибегнем до вариант и за закупуване на нова настилка, ако тази от „Арена Шумен“ не стане за тук“, обясни Христакев, като не се ангажира със срокове.

Заместник-кметът призна, че заради укрепването на покрива височината в частта от залата, използвана досега за художествена гимнастика, е намалена, което поставя под въпрос възможността тя да продължи да се използва за този спорт.

„Спортната общественост ще реши за какви спортове ще се ползва залата. Тя е многофункционална. Ако от клуба по художествената гимнастика смятат, че ще могат да тренират тук, то те ще са тук. Залата е въведена в експлоатация и спортуващите могат да я ползват веднага след тази пресконференция“, каза Веселин Христакев.

Частта от спортен комплекс „Плиска“, където бяха залите по фехтовка и гимнастика са със сменена дограма, положена външна и вътрешна изолация, поставени са фотоволтаици с батерия за собствени нужди на сградата. Сменено е осветлението, има монтирани 10 стенни високи климатици, направен е дренаж за отвеждане на водите, зад санитарните помещения е изградена козирка, която ще предпазва от наводняване на тоалетните и баните.

Проектът за енергийна ефективност на частта от зала „Плиска“ е финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Европейския съюз. Средствата бяха 2 658 830 лв., а безвъзмездното финансиране е за 2 000 000 лв.

Още три сгради в Шумен са завършени по този проект с финансиране по ПВУ. Мерки за повишаване на енергийната ефективност са въведени в сградите на Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей (РИМ) и Община Шумен.

По думите на заместник-кмета Веселин Христакев ремонтите в Общината и музея са приключили, като са останали само довършителни работи. На всички сгради има фотоволтаици, изолация, осветление и др., които ще произвеждат енергия за нуждите им.

За РИМ стойността на проекта е 2 497 256 лв., с финансиране по ПВУ от 2 233 998 лв. Проектът за повишаване на енергийната ефективност на сградата на Регионалната библиотека бе за 2 230 468 лв., като парите за безвъзмездна финансова помощ са 409 416 лв. За административната сграда на Общината ремонтът бе за 3,951 млн. лв. със съфинансиране от 229 хил. лв.

ШУМ.БГ