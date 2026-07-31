Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро безвъзмездно финансиране по четвъртото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщи кореспондентът на БТА в Брюксел.

Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистката дейност; по-широкото използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на поставянето на близо 1400 битови системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на ток от домакинствата; развитие на устойчива инфраструктура и превози със сключването на нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правила за нулеви или ниски емисии, включително за електрическата мобилност и зони с ниски емисии, пише в съобщението.

България подаде искането за четвъртото плащане на обща стойност 1,1 млрд. евро на 2 април. То беше одобрено от Европейската комисия на 18 юни и включва 26 ключови етапа и цели, свързани с 10 реформи и 12 инвестиции.

Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор.

Днес ЕК отпуска средства по етапите от ПВУ, които определя като задоволително изпълнени. ЕК ще разгледа изплащането на останалата част от средствата, след като България изпълни останалите реформи, се пояснява в съобщението.

С днешното плащане България е получила общо 6,17 млрд. евро, или 68 на сто от предвиденото финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заради приключването на механизма по ПВУ в края на годината, държавите от ЕС трябва да изпълнят всички ключови етапи и цели до края на август и да представят последните си искания за плащане до края на септември, уточнява ЕК.

Дир.бг