Телата на четирима алпинисти бяха открити от пакистански спасителни екипи днес, след като най-малко 10 души изчезнаха при предполагаемо падане на лавина на връх Броуд Пик вчера, съобщиха пакистански представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Алпийският клуб на Пакистан съобщи, че сред хората в неизвестност е и 43-годишният непалски алпинист Нирмал Пурджа, който през 2019 г. постави световен рекорд, като изкачи 14-те осемхилядници на планетата само за 6 месец и 6 дни.

Смята се, че алпинистите са били пометени от лавина на 12-ия по височина връх в света по обед вчера.

Операциите по издирване и спасяване днес ще продължат, каза пред Ройтерс заместник-директорът на отдела по туризъм в пакистанската провинция Гилгит-Балтистан Саджид Хусайн.

Издирването се извършва в "отдалечен и труднодостъпен район”, уточни той.

Четирите открити тела все още не са свалени, съобщиха пакистанските сили за сигурност, но не дадоха повече подробности къде са открити те.

Два спасителни хеликоптера на пакистанската армия са изпратени на място, каза още Алпийският клуб на Пакистан.

"Надяваме се, че изчезналите алпинисти ще бъдат благополучно намерени”, заяви Клубът и добави, че няма връзка с целия екип след падането на лавината.

Експедицията включваше Пурджа и още девет алпинисти от Непал, Пакистан, Оман, САЩ и Китай.

Директорът на компанията, организираща изкачвания на най-високите върхове на планетата, "Севън съмит трекс” - Чанг Дауа Шерпа съобщи пред Ройтерс, че трима шерпи водачи на компанията са сред изчезналите.

Чанг добави, че когато са засечени за последен път, те са били на височина около 6600 м., където се предполага, че е паднала лавината и "откъдето те са паднали право надолу”.

Изкачването на връх Броуд Пик, разположен в провинция Гилгит-Балтистан, се смята за много сериозно предизвикателство.

Пурджа изкачва първо 10-ия по височина връх в света - Анапурна, на 23 април 2019 г., а след това останалите осемхилядници. Той получи световна известност, след като две години по-късно "Нетфликс” излъчи документална поредица за изкачванията му.

Нирмал Пурджа, известен и като Нимс Дай, е познат и в България. През 2023 г. той помогна на българската алпинистка Силвия Аздреева при историческото ѝ изкачване на К2 - втория най-висок връх в света.

Аздреева стана първата българка, достигнала върха, като част от експедиция, водена от Пурджа. Той и екипът му оказаха подкрепа по време на изкачването.

Дир.бг