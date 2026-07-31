Акция по премахване на незаконни постройки започна в столичния квартал "Филиповци", като още в началото ѝ се стигна до напрежение.

На входа на квартала журналистически екипи бяха нападнати от от живеещи в района. Няколко репортери са били ударени, а на един от журналистите е бил счупен мобилният телефон, с който е снимал случващото се. Наложи се полицията да се намеси, за да овладее ситуацията и да осигури безопасността на присъстващите.

Нападнатият журналист разказа, че още при влизането на екипите в квартала част от присъстващите започнали да ги блъскат и да се опитват да им попречат да снимат. По думите му при суматохата е бил повален микрофонът му, който е счупен, а телефонът на негов колега е бил повреден.

"Опитвахме се просто да си вършим работата, но срещу нас започна агресия", разказа той, като подчерта, че намесата на полицейските служители е предотвратила по-сериозна ескалация.

Под засилена полицейска охрана тежка строителна техника започна събарянето на близо 25 незаконни стопански постройки в северната част на квартала. По думите на кмета на район "Люлин" Георги Тодоров, в тях не живеят хора, включително деца, а са използвани основно за отглеждане на животни.

"Събаряме близо 25 незаконни стопански постройки в северната част на столичния ж.к. "Филиповци", в които няма живущи, включително деца. Разчистваме тези постройки от един частен терен. Опитваме се да решаваме проблема с разрастването на махалата", заяви Тодоров, който присъства на място по време на акцията.

Той подчерта, че на този етап няма да бъдат премахвани други сгради и увери, че жилищни постройки не са обект на акцията. Тодоров призова правителството да начертае план, по който да се реши проблемът и да се узаконят постройките, в които хората там живеят. След приключване на събарянето през следващите седмици ще започне разчистването на големите купчини строителни отпадъци, останали на терена.

По време на операцията започна и извеждането на животните от стопанските постройки. Според районния кмет конете ще бъдат продадени или отдадени под наем, но няма да останат на това място. По думите му това ще допринесе и за намаляване на броя на каруците, които се движат в района на "Люлин".

Георги Тодоров отправи призив към правителството да изготви цялостна стратегия за решаване на проблема с незаконното строителство в квартала.

"Държавата трябва да начертае план, по който да бъде решен този дългогодишен проблем и да се намери законово решение за постройките, в които хората действително живеят", посочи той.

Акцията идва след поредица от сигнали и протести на жители на района през последната година. По думите на недоволните незаконното строителство постепенно се е разраснало върху терени без необходимите разрешителни и е достигнало мащаби, които изискват спешна намеса на институциите.

Въпреки напрежението в началото на операцията, акцията продължи под засилено полицейско присъствие.

Кметът на район "Люлин" благодари на служителите на МВР и на своите колеги за съдействието и медиацията, които по думите му са помогнали да бъде избегната по-сериозна ескалация на напрежението.

Дир.бг