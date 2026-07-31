Регионалното управление на образованието обяви останалите свободни места за осмокласници в Шуменско за IV етап на класиране.

Учениците, които досега не са се записали, могат да избират от 321 свободни позиции в различни паралелки в 24 училища в областта (може да ги видите в прикачения файл).

102 са свободните места в училища в град Шумен.

В четвърти етап на класиране участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната. Могат да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента. За участие в IV етап на класиране се подава заявление на 3 и 4 август.

ШУМ.БГ