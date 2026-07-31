Регионалното управление на образованието обяви останалите свободни места за осмокласници в Шуменско за IV етап на класиране.
Учениците, които досега не са се записали, могат да избират от 321 свободни позиции в различни паралелки в 24 училища в областта (може да ги видите в прикачения файл).
102 са свободните места в училища в град Шумен.
В четвърти етап на класиране участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната. Могат да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента. За участие в IV етап на класиране се подава заявление на 3 и 4 август.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Защо три пъти уволнявана та началничка РИО се крие не се показва на публични събития във връзка с образованието ?
Анонимен
Браничево, Върбица Марково и сред тях почти цяла паралелка за Езиковата. Запълнили са двете паралелки с първи английски, който го учат от няколко години, и сега няма зор, а друг език им идва в повече. Проблемът е, че английският вече не се смята за чужд език в ЕС, в редица страни имат задължителна матура по него. Все пак, е език на глобалния началник.