Пожар в Национален парк "Пирин" наложи провеждането на изключително сложна въздушна операция, при която хеликоптер на Гранична полиция извърши рискова маневра, за да достави вода и противопожарно оборудване до екипите, борещи се с огъня във високопланински и почти недостъпен район. Вероятната причина за възникването на пожара му е мълния.

Огънят е възникнал в района под връх Шаралия над село Илинденци, на около 2150 метра надморска височина, съобщиха от Дирекция "Национален парк Пирин". Към момента пожарът е овладян, но продължават действията по окончателното му локализиране и предотвратяване на повторното му разпространение.

Сигналът за пожара е подаден около 20:30 часа на 30 юли. На място незабавно са изпратени служители на Дирекция "Национален парк Пирин", а в гасенето се включват екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград, както и планински спасители от отряд Сандански.

Районът се характеризира с голяма денивелация, стръмни участъци и липса на достъп за наземна техника, което значително усложнява действията на терен и създава допълнителен риск за участниците в операцията. През цялата нощ служители на парка, пожарникари и планински спасители са работили без прекъсване за ограничаване на огъня и опазване на горските масиви.

В операцията се включи хеликоптер на Гранична полиция, който достави вода, моторни пръскачки и противопожарен инвентар до екипите в района на пожара. Според информация на Посетителския информационен център на Национален парк "Пирин" въздушната операция е била изключително сложна и високорискова.

Хеликоптерът е достигнал до стръмен планински ръб, като е извършил прецизна маневра - зависване над терена и опиране само на единия колесник в скалния участък, за да може безопасно да бъде разтоварено необходимото оборудване. По оценка на участниците това е операция без аналог, извършвана досега в Национален парк "Пирин".

Благодарение на тази маневра техниката и водата са достигнали до пожарникарите и спасителите, които работят в непосредствена близост до огнището. От Национален парк "Пирин" определиха операцията като пример за отлична координация между служителите на парка, Гранична полиция, пожарната и Планинската спасителна служба.

Дир.бг