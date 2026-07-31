Масовият приток на мигранти към испанския анклав предизвика политически сблъсък в САЩ и нови призиви в Европа за по-строг граничен контрол

Кадрите с хиляди мигранти, нахлуващи в испанския анклав Сеута, са предупреждение за бъдещето на САЩ, ако демократите отново поемат властта, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизионния канал "Фокс Нюз", цитиран от Франс прес.

"Запомнете тези кадри. Това ще бъдем ние след три години, ако победи неправилната страна", каза Тръмп, като използва ситуацията в испанската територия като аргумент в политическите си атаки срещу Демократическата партия.

В публикация, разпространена от репортера на "Фокс Нюз" Джаки Хайнрих в социалната мрежа "Екс", американският президент допълни: "Ако демократите спечелят изборите, животът ви няма да бъде много спокоен".

Към посланието се присъедини и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който определи случващото се в Сеута като последица от "масовата миграция и глобалистките политики на радикалната левица".

"Слава Богу, че Доналд Тръмп беше избран и че нашата граница повече не прилича на това, което беше преди", написа Ванс в "Екс".

Белият дом също използва ситуацията в Сеута за политическо послание, като представители на администрацията предупредиха, че евентуално завръщане на демократите на власт може да доведе до ново увеличаване на миграционния натиск по границата между САЩ и Мексико.

Коментарите идват в момент, когато Републиканската партия на Тръмп води кампания преди междинните избори в САЩ през ноември. Вотът се очаква да бъде сериозно изпитание за управляващите републиканци.

Криза на външната граница на ЕС

Междувременно ситуацията в Сеута предизвика реакции и сред европейските лидери, които настояха за по-строг контрол на външните граници на Европейския съюз.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Испания да не допуска нелегални мигранти да достигат до европейския континент и заяви, че Мароко трябва "незабавно да ги приеме обратно".

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че Рим обмисля извънредни мерки, включително възможно временно суспендиране на Шенгенското споразумение спрямо Испания.

"Подготвяме среща на компетентните органи и сме готови да реагираме, включително с извънредни мерки като суспендирането на Шенгенското пространство спрямо Испания", каза Мелони.

Позицията беше подкрепена и от Дания и Финландия. Датският премиер Мете Фредериксен определи кадрите от Сеута като "шокиращи" и предупреди, че неконтролираната миграция представлява риск за Европа.

"Ще бъде свикана среща на европейските лидери, за да се обсъди ситуацията", заяви Фредериксен.

Френският президент Еманюел Макрон изрази готовност Париж да окаже необходимата подкрепа на испанските власти и призова за засилване на граничния контрол.

Британският премиер Анди Бърнам също заяви, че Лондон следи ситуацията и поддържа контакт с испанските власти за евентуална помощ.

Десетки хиляди мигранти достигнаха Сеута

По данни на испанската обществена радиотелевизионна компания RTVE около 60 000 мигранти са пристигнали тази седмица в малкия испански анклав в Северна Африка. Голяма част от тях вече са се върнали в Мароко.

Към ранния следобед около 25 000 души са напуснали територията на Сеута, след като анклавът беше буквално пренаситен от новопристигнали хора съобщи днес Испанското радио и телевизия (RTVE).

Част от мигрантите са достигнали испанската територия, плувайки през морската граница.

Ситуацията напомни на кризата от май 2021 г., когато около 10 000 души преминаха в Сеута, след като Мароко временно отслаби граничния контрол на фона на дипломатически спор с Испания.

Според председателя на местното правителство на Сеута Хуан Вивас най-малко 34 души са загинали при опитите да достигнат испанската територия по време на последната миграционна вълна.

Случаят отново постави на дневен ред въпроса за контрола по външните граници на ЕС и отношенията между европейските държави и Мароко, който е ключов партньор на Брюксел в ограничаването на нелегалната миграция.

Дир.бг