Победителката в тазгодишното издание на "Евровизия" Дара изрази надежда София да бъде избрана за домакин на конкурса през 2027 г. В интервю за популярния евровизионен сайт Wiwibloggs певицата заяви, че българската столица разполага с всички необходими условия, за да организира събитието на високо ниво.

След думите ѝ Столична община благодари за подкрепата и увери, че София има необходимата инфраструктура, опит в провеждането на мащабни международни прояви и организационен капацитет, за да посрещне конкурса.

От общината подчертаха още, че са готови да работят съвместно с Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), ако столицата бъде избрана за домакин.

В официалната позиция се посочва още, че кандидатурата на София вече е внесена за разглеждане от EBU. Според общината подкрепата на българските изпълнители, културните среди и обществото е важна възможност страната да се представи достойно пред милионите зрители на конкурса по света.

В надпреварата останаха София и Бургас, като окончателното решение на организаторите се очаква да бъде оповестено съвсем скоро.

Дир.бг