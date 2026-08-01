Легендарният британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа е сред 10-те загинали при лавина на Броуд Пик в Пакистан, съобщиха от неговата компания.

От Elite Expeditions заявиха, че с дълбока тъга и огромна мъка потвърждават, че 43-годишният Пурджа е загинал при лавина в четвъртък. Брат му Камал по-късно написа: "Ще ни липсваш всеки ден".

Пурджа, който е роден в Непал и по-късно е служил в британската армия, е известен с това, че е изкачил 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца през 2019 г.

Пакистански официални лица по-рано съобщиха, че са открити телата на трима алпинисти от неговата експедиция - американецът Малъри Гейс, Надхира Ахмед Абдула Ал Харти от Оман и Пур Бахадур Гурунг от Непал.

Новината беше потвърдена и от премиера на Непал Балендра Шах, който заяви, че "трагичната смърт на шестима непалски и четирима други чуждестранни катерачи, включително световния рекордьор Нирмал Пурджа, в планинската верига Каракорум в Пакистан, ни шокира", предаде Би Би Си. "Историята на тяхната смелост, всеотдайност и принос винаги ще остане вдъхновяваща", добави той.

В изявление по-големият брат на Пурджа, Камал, написа: "С натежало сърце споделям опустошителната новина, че моят любим по-малък брат, Нирмал "Нимсдай" Пурджа, и другите катерачи вече не са с нас". "Въпреки че сърцата ни са разбити, ние сме невероятно горди с теб. Твоето наследство ще живее вечно", добави той.

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Министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг написа в "Екс": "Изключително тъжно е да науча за кончината на Нирмал (Нимс) Пурджа и тези, с които той се е катерил. Той беше вдъхновяващ човек, който е служил в нашите въоръжени сили в продължение на много години и чиито невероятни алпинистки приключения са известни по целия свят".

Наила Киани, говорител на Алпийския клуб на Пакистан, който участва в спасителните операции, заяви пред предаването Newshour на Би Би Си, че Пурджа е ръководил много експедиции, в които е участвала. Хвалейки лидерските му умения, тя го описа като "много опитен катерач и безстрашен". Киани каза, че Алпийският клуб ще обяви смъртта му, едва след като тялото бъде намерено, но добави, че "се страхуваме, че всички са мъртви".

Тя каза още, че спасителите са видели някои тела, но все още не са стигнали до тях.

Екипи в Пакистан издирват алпинистите на 12-ия по височина връх в света след лавина от върха с височина 8047 м в планинската верига Каракорум.

Многонационалната катерачна група беше водена от Пурджа. Той стана световноизвестен през 2019 г., когато изкачи всичките 14 планини в света с върхове над 8000 м за 189 дни - счупи предишния рекорд с повече от седем години. Документален филм на Netflix, описващ пътуването му, "14 върха: Няма невъзможни неща", излезе две години по-късно.

По това време той каза: "Бяха изтощителни, но и смиряващи шест месеца и се надявам да съм доказал, че всичко е възможно с малко решителност, вяра в себе си и позитивизъм."

Пурджа е служил в британската армия в продължение на 16 години, 10 от които в специалните сили, а през 2018 г. е награден с Ордена на Британската империя от покойната кралица за постиженията си в екстремния алпинизъм на голяма надморска височина.

Пурджа, който живееше със съпругата си и тригодишната си дъщеря в Хампшир в Южна Англия, каза, че е и първият гурка, изкачил Еверест, докато е служил в британската армия.

В последната си публикация в "Екс" от понеделник той каза, че не е възнамерявал да изкачва Броуд Пик.

"Първоначално планът беше да се изкачи само G2", пише Пурджа, визирайки Гашербрум II, друг връх в планинската верига Каракорум.

Но точно преди да тръгне за Пакистан, той осъзнал, че ако успее да изкачи и Броуд Пик, докато е там, ще му остане само още една планина за покоряване, преди да стане "първият човек в историята, изкачил всичките 14 осемхилядника два пъти без кислород".

"Това не беше планирано - пише Пурджа - Но възможностите не крещят: те нашепват на онези, които вече работят мълчаливо."

"Броуд Пик, не искам нищо друго освен безопасно преминаване нагоре и обратно. Не приемам нито една планина за гарантирана", пише той.

Броуд Пик, наричан още К3, се смята за един от най-предизвикателните за катерачите върхове. Първото успешно изкачване е през 1957 г., когато австрийска експедиция достига върха.

Оттогава много други са се изкачили на планината, но десетки са загубили живота си.

Една от най-смъртоносните години на Броуд Пик беше 2013 г., когато бяха регистрирани най-малко шест смъртни случая.

"Сърцето ми е разбито! Нимс, надявах се до последната секунда, скъпи приятелю! Почивай в мир и лети високо над планините!", написа във фейсбук Силвия Аздреева.

Тя изкачи заедно с Пурджа Еверест, Хлотце, К2 и Ама Даблам. С неговата фирма най-високия връх изкачи и втората българка на Еверест Мариета Георгиева.

Нирмал Пурджа беше в София през юни 2023 г. по покана на логистична компания и изнесе мотивационна лекция.

Дир.нг