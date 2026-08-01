Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които и България, настояват за провеждане на спешна видеоконференция след нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута на северноафриканското крайбрежие.

"Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи, които създават погрешното впечатление, че е възможно да се влезе нелегално в Европейския съюз. Друга погрешна представа е, че същото нелегално влизане може да се превърне в напълно законно право на пребиваване", се казва в отворено писмо до ирландското председателство на Съвета на ЕС, до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Събитията през последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", посочват още лидерите в писмото.

Писмото е подписано от лидерите на Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция, съобщи POLITICO.

В свое писмо до Фон дер Лайен, Коща и ирландския премиер Микел Мартин, министър-председателят на Испания Педро Санчес остро критикува европейските си колеги, които "са избрали да атакуват Испания и да призовават за временното ѝ изключване от Шенгенското пространство".

В писмото си, видяно от брюкселското издание, Санчес твърди, че призивите за изключване на страната му от Шенгенската зона "противоречат не само на европейското право, хуманитарното право и принципите на солидарност, които ни обединяват", но и на "дългосрочните интереси на Европа и на базовия здрав разум". Той се защитава от обвиненията, че Испания не успява да защити външните граници на ЕС и цитира данни, показващи, че страната му е регистрирала наполовина по-малко незаконни влизания от Италия между 2021 и 2026 г. Санчес също така подчертава, че това не е първият път, в който мигранти са използвани като оръжие срещу членовете на блока, и припомня опита на Беларус от 2021 г. да всее хаос в ЕС, като улесни преминаването на мигранти към Полша и няколко балтийски страни.

Фон дер Лайен потвърди, че е получила писмото на европейските лидери и одобрява поканата за извънредна видеоконференция. "Борбата с незаконната миграция изисква солидарност и обединен европейски отговор", написа тя в "Екс".

Тя съобщи, че провела конферентен разговор с еврокомисарите по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер и за Средиземноморието и демографията Дубравка Шуица.

"Добрата новина е, че огромното мнозинство от тези, които са пристигнали незаконно, са се върнали в Мароко, благодарение на ефективната работа на испанските и мароканските правоохранителни органи. Никой не е стигнал до континентална Испания или останалата част от ЕС", обяви председателката на ЕК.

"Това показва защо контролът върху нашите европейски граници е важен. Ние имаме силна система на място. Но тя трябва да бъде допълнително подсилена. Трябва да останем бдителни на всяка критична точка на влизане и да поддържаме тясна координация между всички органи", написа Фон дер Лайен.

Дир.бг