Манчестър Юнайтед победи Атлетико Мадрид с 2:1 в контролна среща, която се игра в Солна, Швеция.

"Червените дяволи" бяха по-активни в хода на почти целия мач, но се оказаха изоставащи в хода на първото полувреме след късо изпълнен ъглов удар и гол на Арнау Ортиз още в петата минута.

Юнайтед изравни резултата в самото начало на второто полувреме, когато младият Шей Лейси беше фаулиран в наказателното поле, а Брайън Мбемо вкара от бялата точка.

Самият Мбемо донесе победата на "червените дявол" с второ попадение в 74-ата минута.

В състава на Майкъл Карик личаха опитни имена като Хари Магуайър, Люк Шоу, Мейсън Маунт и други. Новото бразилско попълнение Андрей Сантос също започна като титуляр. За Атлетико Ян Облак бе част от състава, а освен това Робин Ле Норманд, Коке, Адемола Лукман и други.

За "червените дяволи" подготовката започна със загуба от Рексъм, а след това победи над Розенборг и сега Атлетико. Предстоят още мачове с ПСЖ, Лийдс и Милан. Атлетико на Диего Симеоне пък победи Хетафе преди днешната загуба и предстои да играе с Манчестър Сити и Марсилия.

Дир.бг