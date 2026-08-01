Двама младежи на по 18 години са пострадали тежко и са настанени в болници с опасност за живота след челен сблъсък с мотори, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
Произшествието е станало в 5:30 часа сутринта на улица в село Ковачица, община Лом.
По първоначални данни единият младеж е карал своя мотор по наклон с висока скорост, при което е загубил контрол над машината, навлязъл е в насрещната лента и се е блъснал в другия мотор.
Двамата пострадали веднага били откарани в болница в Лом, където е установено, че единият е с черепно-мозъчна травма, а другият с открита фрактура на подбедрица на левия крак. И двамата са с опасност за живота, като след прегледа първият е транспортиран в болница в София, а другият в Монтана.
Справка показала, че двамата младежи са неправоспособни водачи, а мощните мотоциклети, които са карали, не са регистрирани и нямат номера. Пострадалите не са изпробвани за употреба на алкохол заради тежкото им състояние.
По случая е образувано досъдебно производство.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
5.30 ч...?!Не е приятно да го пожелавам,но се радвам,че хората от селото ще си отдъхнат поне за дълго,тия "младежи"не са хора,а за пробите се вземат кръвни такива,сега освен,че ги търпяхме,ще им плащаме келешлиците!
Селски карач
Басирам се,че са от етноса.Барем осигуровки имат ли.Матора много отива брат ама да караш един срещу друг за да пробваш на кого е по дебела глъвътъ.Дано да се оправят и да убият някой другия път.
Храбрият с бялата риза
Комарджийство -моторджийство ,еднакво тежки болести
оня с косата
на простите неграмотните булгаристанци война не ни трябва , ние сами ще се избием , аваларка на хлапетата следващият път да го направят по грациозно